Ulus ve Kızılay'da düzenlemeler yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ulus'un ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın profilini değiştirerek bölgelerde ticaretin canlanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus'un ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın profilini değiştirerek, kentin cazibe merkezlerinde ticaretin canlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Yavaş, Ulus ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yapacağı düzenlemeleri ve kentin imar durumuna ilişkin detayları anlattı.

Yönetici kadrolarına yaptığı atamalarda liyakati dikkate aldığını, yönetim anlayışının temelinde ise katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yattığını belirten Yavaş, 100 günün sonunda 136 milyon lira tasarruf sağladıklarını anımsattı.

İhaleleri canlı yayımladıklarını ve bazı sorunların çözülmesi için kentteki sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla çalıştay ve toplantılar düzenlediklerini ifade eden Yavaş, "Ankara'da sorun olarak kabul edilen ne var ise tarafları bir araya getirerek onlarla birlikte çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü işin sahibi onlar. Aynı zamanda da ihaleleri de halka açık yayınlamaya başladık. Mümkün olduğu kadar katılımın artmasını istiyoruz. Katılım arttıkça rekabet ortamı artıyor." diye konuştu.

Farklı partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizen Yavaş, 2020 yılı için yapılacak peyzaj ihalelerinin ücretini Büyükşehir Belediyesi ödemek üzere, ilçe belediye başkanlarının yapması için imkan sağlayacağını kaydetti.