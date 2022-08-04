Mersin’in Akdeniz ilçesinde üzüm diyarı Esenli’de üzüm üreticileri dertli.

Üzüm maliyeti 4 TL ‘den yüksek iken Anadolu ve Etap fabrikalarının 2 TL 25 kuruş fiyat verdiğini söyleyen üreticiler “Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Ne Akdeniz Belediye Başkanı, ne AKP milletvekilleri, ne Kaymakam, ne de Oda Başkanları... Bize kimse sahip çıkmıyor. Üzümümüz dalda kaldı. Bize yardımcı olacak kimse yok” diye dert yandılar. Artan işçi maliyetlerine ilaveten gübre, mazot, elektrik ve ilaç fiyatlarının dörde katlandığını belirten üreticiler, “20 dekarda aylık 4500 TL masrafımız oluyor. Devletin bize dekar başına verdiği destek çok düşük. Çok perişanız” dediler. Mersin - Hasan Enecik

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