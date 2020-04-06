Uzunköprü'de şehir içi ulaşım durduruldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım 15 gün durduruldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşımın 15 gün durdurulduğu açıklandı. Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığının bulaşma yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için ilave tedbirler aldı. Alınan yeni tedbirler kapsamında şehir içi ulaşımın 15 gün durdurulması kararlaştırıldı. Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, birinci derecede yakını vefat edenler, birinci derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar alınan yasak kararından muaf tutuldu.

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