Van'da 270 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 28, Başkale'de 59, Çaldıran'da 25, Çatak'ta 1, Erciş'te 25, Gürpınar 52, Muradiye’de 61, Saray’da 5 ve Özalp ilçesinde 14 olmak üzere toplam 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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