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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Van'da eylem ve etkinlik yasağı 15 gün uzatıldı

09 Kasım 2019, Cumartesi 10:41
Van'da tüm eylem ve etkinlikler, bir kez daha 15 gün süreyle yasaklandı. 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı bu karar ile birlikte bir kez daha uzatılmış oldu.

Yasağın bin 84 gündür sürdüğü Van'da Valilik tarafından uzatılan yasaklamaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10/11/2019 tarihinden geçerli 24/11/2019 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, anket, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Etiketler: Van, eylem, etkinlik, yasak
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