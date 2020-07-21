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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Van'da geçici gösteri ve yürüyüş yasağı

21 Temmuz 2020, Salı 15:43
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içinde 22 Temmuz'dan geçerli 5 Ağustos da dahil 15 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklanmıştır."

Açıklamada, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı ifade edildi.

Etiketler: Van, yasak, gösteri, yürüyüş
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