"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Van'da geçici gösteri ve yürüyüş yasağı

17 Aralık 2020, Perşembe 15:28
Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Van coğrafi sınırları içinde 20 Aralık'tan geçerli 3 Ocak da dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Etiketler: Van, geçici yasak, gösteri, yürüyüş
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Türkiye'ye 780 milyon euroluk 'mülteci' desteği

    AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

    AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak

    YÖK, üniversiteler için aşıda öncelik talep etti

    Yeni Zelanda komşu ülkelere ücretsiz aşı temin edecek

    Macron koronavirüse yakalandı

    Twitter Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış bilgileri kaldıracak

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 74 milyon 537 bini aştı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    'Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer'

    Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısını Devlet Başkanı yaptıracak

    Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Ders mi oyun mu?

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Pakistan'dan tepki

    'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti'

    'Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı'

    ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'kur manipülatörü' ilan etti

    YouTube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çare seçim ve doğru alternatif
    Nurefşan Özkan

    Babamın ardından...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yahya Alkın Hocamızın ardından
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 2
    Cevher İLHAN

    “Yolsuzluk endeksi”nde geriye gidiş
    Süleyman KÖSMENE

    İslâmiyetin özünden neden uzaklaştık?
    Abdurrahman AYDIN

    Hediye kabulündeki hassasiyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürt-Teâli ve İngiliz siyaseti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.