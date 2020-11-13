Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs kaza yaptı!

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkisinde, sürücülüğünü B.A'nın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüsün saat 07.30 sıralarında devrildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kazada, araç şöförü hafif yaralanırken yabancı uyruklulardan 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." AA

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