Yağışlı havanın etkisi azalıyor

Haziran ayı boyunca etkili olan serin ve yağışlı yarından itibaren Türkiye'yi terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir yurdu etkisi altına alarak sel ve taşkınlara neden olan yağışlı hava, bugün de ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybederek yerini güneşli ve parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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