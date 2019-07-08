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8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:41
SAÜ Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 80’inden fazlası insanlardan kaynaklı” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof.Dr. Hakan Serhad Soyhan, “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 80’inden fazlası insanlardan kaynaklı” şeklinde konuştu. SAÜ bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yangın Güvenliği Bölümünde Türkiye’de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi, yangınların çıkış nedenleri hakkında yürütülen çalışmalarla zararın ve yangın oluşumlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Hakan Soyhan, Türkiye’deki orman yangınlarının çıkış sebeplerini araştırdıklarında çok küçük bir kısmının doğal yollardan çıktığını söyledi. 

Nedenlerden biri; ihmalkarlık

Orman yangınlarının azalması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinen Soyhan, şunları kaydetti: “Yapılan istatistiklerde daha çok ormanlarda sigara izmaritinin yangına yol açtığını görüyoruz. Cam kırıklarının yansımaları da bir nebze orman yangınlarına yol açabiliyor. Daha çok insanların dikkatsizliği ve ihmalkarlığı orman yangınlarına sebep olabiliyor. Doğal nedenlerle çıkan yangın sayısı çok düşük rakamlarda yani doğa yangına karşı kendini koruyor. Sputnik’in haberine göre, Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 80’ninden fazlası insanlardan kaynaklı. Yüzde 15 civarında orman yakınındaki fabrikalardan, yıldırım ve şimşek gibi doğal nedenlerden çıkan orman yangını sayısı yüzde 1’in altında. Ülkemizde önemli sayıda orman yangını çıkıyor fakat ABD ve Avrupa’da çıkan yangınlar çok daha büyük felaketlere dönüşüyor”.

Verilerle orman yangınları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yer alan orman yangınlarına ilişkin son verilere göre, Türkiye’de 2017 yılında 2 bin 411 orman yangını çıktı ve bu yangınlarda 11 bin 993 hektar orman alanı zarar gördü. Yangın başına düşen ortalama yanan alan ise 5 hektar oldu. 2017’de bir önceki yıla göre çıkan yangın sayısında yüzde 20,4 azalma yaşandı. Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insanlar tarafından çıkarıldığı belirlendi. 2017 verilerinde orman yangınlarının yüzde 53’ünün çıkış nedeninin belirlenemediği, yüzde 30’luk kısmının ihmal ve kaza nedeniyle yüzde 6’sının kasıtlı olarak, yüzde 11’inin ise doğal nedenlerle çıktığı bilgileri yer aldı. Avrupa Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerinde ise Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa ülkelerinde 2007-2016 yıllarında ortalama yangın başına yanan alan miktarının Yunanistan’da 41,98, İtalya’da 12,72, İspanya’da 6,83, Portekiz’de 4,6, Türkiye’de 3,73, Fransa’da ise 2,65 hektar olduğu belirtildi.

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