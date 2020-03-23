Yargıtay Başkanı emekli oldu

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı Cirit, mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlandı.

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'dan uğurlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alan Yargıtay Başkanlığı, yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı Cirit için yapılması planlanan veda törenlerini iptal etmişti. Cirit, bugün yaş haddinden emekliye ayrıldı. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanlığından mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlandı. AA

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