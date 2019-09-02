Yaylada kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Rize’de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan altı kişinin sağ salim bulunduğu açıklandı.

Hürmüz Yaylası’nda iki gün boyunca aranan biri çocuk altı kişiyle ilgili Rize Valisi Kemal Çeber açıklama yaptı. Çeber, biri çocuk altı kişiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk başkanlığında arama kurtarma ekipleri, Salarha Jandarma Komutanlığında yaptıkları toplantının ardından Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası’nda aynı anda arama çalışması başlatmıştı. Çalışmaya, AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye ekipleri ve kaybolan kişilerin yakınları da dâhil olmak üzere 60 kişilik grup eşlik etti. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda arama gerçekleştirilecek. Kaybolanlar, 30 Ağustos’ta bölgeye gelmiş ve ertesi gün mahsur kalmalarının ardından yardım talebinde bulunmuştu. AA

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