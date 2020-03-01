Yazarlarımız okuyucularıyla buluşuyor

Bu yıl 13. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevinin katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nın ikinci gününde, yazarımız İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat’ın B-303 numaralı standında kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla sohbet etti.

Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği ATO Congresium’da Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanıyor. Fuar 8 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

KİTAPLARA YOĞUN İLGİ ÜMİT VERİYOR

Fuara haftasonu büyük ilgi gösterilirken, hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ümit verici bulunuyor. 8 Mart Pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. 1 Mart Kâzım Güleçyüz, 7 Mart Cumartesi Süleyman Kösmene ve 8 Mart Pazar günü Latif Salihoğlu ve Ali Vapurlu kitaplarını imzalayacak.

Ahmet Terzi - Ankara