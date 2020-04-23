Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

Burdur'da, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Burdur'da evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi. Burdur Devlet Hastanesinden bir yakınının koluna girerek çıkan Fatma Şenel, hastane önünde bekletilen otomobile bindi. Bir süre sonra Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de sağlık çalışanlarının eşliğinde hastanenin önüne sedyeyle çıkarıldı. Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gösterilen ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Evimde dinleneceğim." dedi. Sedyeden indirilen Şenel, aracın arka koltuğuna alındı. Şenel çifti daha sonra hastaneden ayrıldı. Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden emniyete götürüldü. Gözaltında bulunan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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