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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yeterli barınak yok

31 Temmuz 2024, Çarşamba 23:06
Hayvan hakları savunucuları, tartışmalı yasada öngörüldüğü gibi milyonlarca köpeğin barınaklara gönderilemeyeceğinden endişeli. Çünkü Türkiye’de yeterli sayıda barınak bulunmuyor.

Hayvanları uyutalım mı, yoksa koruyalım mı?

 

DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, ellerindeki rakama göre Türkiye’de bin 389 belediye olmasına karşın sadece yaklaşık 300 barınak bulunduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de 4 milyon sokak köpeğinin bulunduğu tespitinin de gerçeği yansıtmadığını, asıl sayının daha az olduğunu ifade eden Kalafatoğlu, “Bu rakam doğru olsa bile bu köpeklerin gideceği bir bakımevi yok. Bu da aslında niyetin bakımevine almak değil, doğrudan hayvanları öldürmek olduğunu gösteriyor” diye konuşuyor.

Haber Merkezi

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