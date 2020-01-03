Yine göçmen faciası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3’ü kadın 8 kişi öldü.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3’ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. Sahil güvenlik botuyla Fethiye Sahil Güvenlik Limanı’na getirilen cesetler, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor. AA

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