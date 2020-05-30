Yolcu gemileri faaliyetlerine pazartesi başlayacak

Yolcu gemileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların kararları doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla denizcilik sektöründe alınan tedbirler ile sürecin başarılı bir şekilde yönetildiği belirtildi. Gelinen son durumda salgının bulaşma hızının kontrol altına alınmasıyla normalleşme çalışmalarının başlatıldığının aktarıldığı yazıda, yolcu gemilerinin (gezinti-tenezzüh vb.) belirlenecek bir tarihe kadar 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verildiği bildirildi. AA

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