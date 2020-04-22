Yurt dışından gelen 426 kişi yurtlara yerleştirildi

Bangladeş ve Çekya, Kosova ve Bahreyn'den gelen 426 kişi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Karaman, Karabük, Uşak ve Gaziantep'te yurtlara yerleştirildi.

Bangladeş'ten gelen 154 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi. Bangladeş'ten uçakla akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen 154 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra 6 grup halinde otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde Karaman'a getirildi. İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı. Çekya'dan gelen 107 Türk vatandaşı, Karabük'te yurda yerleştirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi. Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcuyu taşıyan uçak, akşam Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi. Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük'e polis araçları eşliğinde getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak. Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi Kosova'dan 103 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altında tutulacakları, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna götürüldü. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi. Bahreyn'den getirilen 62 Türk vatandaşı Gaziantep'te karantinaya alındı Bahreyn'den getirilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Gaziantep Havalimanı'na Türk Havayollarına ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı. Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Ümmü Gülsüm Yurdu'na transfer edilen vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak. AA

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