Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Koronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlâkıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere her türlü yasal cezaî işlemi uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz. Zor günleri haksız kâr günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler.” dedi.

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen aşırı ve haksız artışlara ilişkin bir açıklama yaptı. Fiyat artışlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, “Halkımızın hassas duygularını istismar edenlere karşı sessiz kalmayacağız” diye konuştu. Avdagiç, İTO’nun bu kişiler hakkında gerekenlerin yapılacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “İş dünyamızın asla bir parçası olamayacak bu münferit kişileri, aramızda barındırmamak için İTO olarak gerekeni yapacağız. İTO’nun disiplin kurullarını ve diğer mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Bu haksızlıkları yapan firmalar için gerekli işlemleri hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Bu arada halkımızı da sağduyulu alış veriş yapmaya ve davranmaya çağırıyoruz. Bu tür kişilere karşı dikkatli olsunlar ve yasal haklarını kullanmada tereddüt etmesinler. Şikâyetlerini ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’na da bildirmelerini istiyoruz. Odamızın tüketici birimi de şikayetleri dikkatle izlemeye ve ele almaya başladı.”