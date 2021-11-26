İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider/ Hanımlara deste deste gül gider... Bir şarkı sözünden İstanbul hikâyesi dinlemeye var mısınız?

Günümüzde her yere İstanbul demek adet olmuş. Hadımköy de İstanbul, Ataşehir de... Şehrin bir ucundan öbür ucuna bir başka şehire rahatlıkla gidilebilecek saatleri harcıyoruz. Semt gibi algılıyoruz, ama değil işte. Uydu olsun, eski yerleşim olsun, onlar İstanbul’un banliyösü, köyü, otlak, çayır, tarla, çiftlik, mandıra, korusu, mesiresi, ormanı, hatta deresi. Dolapdere, Büyükdere gibi ... gayr-ı meskûn mahallere yerleşim yapıldıkça hepsi birbirine zincir gibi bağlanmış.

Eski İstanbul bildiğimiz sur içi. Gerçi onu da surların çoğu aşındığı, kalktığı için nereden başlayıp nerede bittiğini çoğumuz tam bilmiyor. Bu sur kapılarından Topkapı, Edirnekapı en bilineni. Ahırkapı, Yenikapı, Kumkapı, Azapkapı gibi sadece ismen bildiklerimiz belki...

Merkez şehir eski metinlerde Nefs-i İstanbul tabir edilirmiş, yani şehir merkezi. Bilâd-ı Selase ise Eyüp, Üsküdar, Galata yani İstanbul’un kazaları ve buralarda kaza makamı yani adlî yönetimin icra edildiği kadılıklar kurulup merkezin işi kolaylaştırılmış.

Afyon Bolvadin göçmeni olan rahmetli Zehra Ablamın kayınpederi Ümraniye’de otururken dükkânına mal almak için “Bugün İstanbul’a inecem” demişti de şaşırmıştım. O çaylak halimle “Ee burası da İstanbul değil mi?” demiştim. Onlar işin künhüne vakıf eskilermiş tabiî. Biz işte şimdi bir avuç yer olan payitaht merkezini denizden karadan görünce bu yüzden büyülenmiş, efsunlanmış gibi oluyoruz. Boğaz ve sayfiye köyler de bir o kadar harika, ama işte eski kullanımında onlar da ya kışlık konak sakinlerinin yazlığı, göçmen ve gayrımüslim ahali yerleşimi ya da yabancı elçiliklerin ağırlanma yeriymiş.

Bir arkadaşım derdi ki; “Biz Çalışlar’dan Bakırköy’deki anneannemlere bavul hazırlayıp kalmaya giderdik.”

Hasılı demem o ki tabiî ki İstanbul’un köyleri, ilçeleri eskiden beri şehrin sakinlerine yurt yuva olmuş çok eserler bırakılmış. Fakat öyle bir ucundan öbür ucuna gün içinde gidip gelmelerin baş döndürücü hızıyla koşusturmazlarmış. Böyle koştursalar da isimler belliymiş. İstanbul’a gidilir, Üsküdar’a geçilir, Çamlıca’ya çıkılırmış. Beldelerin sınırları belli, sakinleri trafik siniri nedir bilmeden asude bir tenezzüh ve temaşa ile seyr ü sefer ederlermiş vesselâm.

Ve şarkılarda İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider, sevgili Küçüksu’da görülür, ama sadece gözlerinden bilinirmiş.