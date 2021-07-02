Covid 19’a karşı egzersiz tavsiyesi

Covid 19 pandemi sürecinde 16 ayı geride bıraktık.

Hızlı bir yayılım gösteren Covid 19 virüsünün kişi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için neler yapılabilir sorusunda egzersiz yapmanın önemini Fizyoterapist Mine Arslan ile konuştuk.

* Covid 19 virüsü herkeste çeşitli etkiler bırakırken özellikle solunum sistemini baskılayarak ciddî solunum güçlüklerine sebep olmaktadır. Covid 19 virüsüne yakalanan fertlerde egzersizler hangi yönden nasıl etki oluşturmaktadır?

Biliyoruz ki Covid 19 virüsü, solunum kapasitesini, hareket ve fonksiyonel yeteneklerini, psikolojisini, yaşama kalitesini etkileyerek hastalarda çeşitli bozukluklara yer açan bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Covid 19 virüsüne yakalanmış hastalarda, hastalık dönemindeki uzun süreli istirahatlardan kaynaklanan kas kuvveti kaybı, solunum kapasitesinin azalması, kuvvet kaybına bağlı gelişebilecek yürüme bozuklukları gibi bazı işlevsel bozukluklar görülebilmektedir. Egzersiz ise kişinin sağlığını iyileştirmek ve zindeliğini korumak için önerdiğimiz planlı, düzenli ve tekrarlı olarak yapılan fizikî aktivitelerdir. Örnek verecek olursak; kişinin gün içinde atmış olduğu iki bin adım fizikî aktivite iken altı ay boyunca her gün iki bin adım atmak egzersizdir. Şunu söyleyebiliriz ki, düzenli egzersiz yapan kişilerin covid sürecini daha rahat atlattığı gözlemlediğimiz bir durumdur. Düzenli egzersiz yapan kişilerin kas kuvveti dayanıklılığı, esnekliliği, kardiyovasküler kapasitesi, uyku kalitesi egzersiz yapmayan kişilere göre daha gelişmiştir. Ayrıca düzenli egzersiz yapan kişilerin olaylarla baş etme şekli ve ağrı eşikleri de diğer kişilere göre daha gelişmiştir. Dolayısıyla düzenli egzersiz yapmak covid sürecini her anlamda daha rahat geçirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca yapılan araştırmalarda egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ancak bu etki düzeyi, egzersizin yoğunluğuna, süresine, şiddetine ve diğer pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Hafif ve orta şiddetteki egzersizler bağışıklık sistemi fonksiyonlarını arttırırken; yoğun, uzamış egzersizler bağışıklık sistemi baskılar. Bunun içindir ki egzersiz yaparken kişi kendine uygun olan egzersizi tercih etmelidir.

* Covid 19 virüsünün sebep olduğu hastalık döneminde ne tür egzersizler etkili olmaktadır?

Hastaların kendine uygun olan egzersizleri düzenli yapmaları Covid 19 virüsünün sebep olduğu hastalık sürecini daha rahat atlatmalarını sağlayacaktır. Covid 19 virüsü solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı bir hastalık olduğu için özellikle solunum ve kardiyovasküler kapasiteyi arttıracak egzersizlere daha fazla yer vermek daha faydalı olacaktır. Meselâ düz zeminde ya da koşu bandında yürüme, yüzme, ip atlama, bisiklet sürme, uzun süreli koşular gibi aerobik egzersizler tercih edilebilir.

* Covid 19 virüsünün akciğer kapasitesini azaltarak solunumu baskılayan ciddî bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bu dönemde solunumu güçlendirmek oldukça önemli. Özellikle solunumu güçlendirmek ve yeterli hale getirmek için tavsiye ettiğiniz egzersizler nelerdir?

Benim bu dönemde kendi hastalarıma da tavsiye ettiğim egzersizlerin başında açık havada yapılan yürüyüşler geliyor. Hem oldukça etkili hem basit hem de eğlenceli bir egzersiz de balon şişirmektir. Özellikle balon şişirme bu dönemde evde bunalan çocuklara ve ebeveynlere de küçük bir oyun olarak sunulabilir. İhtiyacınız olan tek şey ailedeki fert sayısı kadar balon almak. Burada balon şişirme tekniği ise; burundan güçlü bir nefes almak ve alınan nefesi tek seferde balona üflemek şeklinde olmalıdır. Bu üfleme uzun, yavaş ve kesintisiz olmalıdır.

Ankara