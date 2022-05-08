Sağlık sistemindeki problemler artarak devam ediyor.

Toplum da artık bunu haklı olarak sorgulamaya başlıyor. Ve sorguladıkları konuların başında yoğun bakımda yatan hastaların mahremiyetlerine yaklaşım gelmektedir. Hasta yakınlarına bilgi vermek hekim arkadaşlarımızın yetki ve sorumluluğu olduğu için o konuyu hekim arkadaşlarımıza bırakmak daha doğru olacak.

Bir yoğun bakım hemşiresi olarak hasta mahremiyeti konusunda bir şeyler yazmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Hasta Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi” konulu bir genel vardır. Bu genelgede mahremiyet; “hastanın sağlığı ile ilgili bilgilerin gizliliği ile birlikte bedensel ve manevi değerlerinin de mahremiyetini ve korunmasını güvence altına almayı gerekli kılar” şeklindedir. Zira hasta mahremiyeti uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk normları ile güvence altına alınmış ve birçok mevzuat ile söz konusu mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinde “Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.” ve “Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.” denilmiştir. Keza, 16.10.2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 2’nci maddesinde de, “Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet edilmesi zorunludur.” denilmiştir. Ne yazık ki sahada bazen bu durum farklı ilerleyebiliyor. Lakin bu konuyla alakalı birim içi eğitimlerde mahremiyet konusuna özel yer verilmektedir. Zira kendi kurumumda gerçekleştirdiğimiz eğitimde yaptığımız istişarelerle çok güzel fikirlere şahitlik ettik. Tabi şu da var ki, yoğun bakımda yatan hastalarımızın ateşleri yükseldiğinde yaptığımız soğuk uygulaması, mahremiyet ihlali olarak görebiliyorlar. Ancak orada da yine mahremiyet sınırlarını dikkate alıyoruz.

Mahremiyete nasıl dikkat ettiğimiz sanırım hemen herkes tarafından merak edilen bir soru. O zaman bu soruya cevaplandıralım: Hastaların bakım ve tedavisinde sorumluluğu olmayan hiç kimse o hastanın bilgilerine ulaşamıyor. Hastanın tedavisiyle alakalı sorumluluğu olmayan hekimler dahil. Zira özellikle bakım sırasında hasta paravanları, yataklar arası perdeler çekilip sadece ilgili hemşire ve personel bakımında yer alıyor. Mümkün oldukça ki hemen hemen her zaman özellikle dikkat ettiğimiz husus, kadın hastalara kadın personel ve erkek hastalara erkek personelle bakım yapıyoruz. Ve yine genç erkek hastalarımıza erkek ve genç kadın hastalarımıza da kadın hemşirenin primer hemşiresi olması önceliğimiz oluyor. Yoğun bakımda yatan hastalarımıza hekim ekibi tarafından ‘kıyafet giyimi uygundur, riskli bir durum yoktur’ onayını aldığımız anda kıyafetlerini giydiriyoruz. Birimler arası hasta transferinde özellikle üst örtülerini hasta mahremiyeti sınırlarına uygun olarak örtüyoruz. Mümkünse yakınlarından kıyafetlerini isteyip giydiriyoruz. Tesettürlü kadın hastalarımız için hasta tedavisi için de uygunsa bone kullanıyoruz.

Maalesef her meslektaşımız aynı hassasiyete sahip olmayabiliyor. O zaman sizler hasta olarak bu hakka sahipsiniz ve bu konudaki hassasiyetinizi uygun bir üslupla hekim, hemşire ve sağlık personeline iletebilirsiniz.