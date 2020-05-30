Bir Ramazan böyle geçti

Bu sene Ramazan Ayı, alışılmışın dışında, bir çok ilklerle birlikte geldi ve geçti.

Bu sene ilk defa camilerde tervih namazı olmadan, çocuklumuzdan beri rekât aralarında hep bir ağızdan salâvat getiremeden bir Ramazan geçirdik. Ramazan davulcularının okudukları mânileri dinleyemedik. Bayram sabahında temiz elbiselerimizi giyip bayram namazına gidemedik. Bayram namazından sonra cami içinde başlayan ve daha sonra eş, dost, komşu ve akrabalarla kucaklaşıp doyasıya bayramlaşamadık. Bu Ramazan için kimi “koronanın gölgesinde Ramazan” dedi, kimi “buruk Ramazan” dedi, kimi “hüzünlü Ramazan” dedi. Biz de, bütün bu musîbet ve sıkıntılardan kurtuluş çaresi olarak Allah’a sığınmak, O’na itaat etmek ve O’ndan yardım dilemekten başka bir yol olmadığını ifade etmek için “Duâ ayı Ramazan” dedik. Bütün sıkıntılarımızın duâ ile aşılacağına inanarak, bunda da bir hikmet vardır deyip, kaderin hükmüne boyun büktük.

Her şeye rağmen, Yeni Asya olarak geleneklerimizi sürdürdük ve yine beğenildiğini umduğumuz bir Ramazan Sayfası ile oku- yucularımızın karşısına çıktık. Yine bir birinden güzel yazılar, duâlar, hatıralar ve şiirlerle doyurucu bir sayfa yapmaya çalıştık.

Bu sene Ramazan sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımız ve yazı başlıklarını bir kere daha hatırlatıyor, gelecek sene daha güzel bir Ramazan geçirmek dileği ile yazarlarımıza ve şairlerimize bu güzel ve anlamlı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bu sene Ramazan Sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımız ve konu başlıkları:

1. Caner Ergün- Nur Çeşmesi,

2. İhsan Yıldırım- Ramazan Takvimi,

3. Cenk Çalık- Orucun Hikmetleri,

4. Mustafa Gönüllü- Ramazan ve insan,

5. Said Yüksekdağ- Peygamber Efendimiz’den (asm) duâlar,

6. Mustafa Öztürkçü- Her güne bir hatıra,

7. İbrahim Ersoylu- Risale-i Nur’dan sorular ve cevaplar,

8. Havva Küçük Konur- Ramazan sohbetleri

9. Mustafa Göknur- Elif’in günlüğü,

10. Hüseyin Şahinoğlu- İnsaniyetten İslâmiyete,

11. Nimet Ortakaş- Enfüsî tefekkür

12. Hanefi Örnek- Ramazan Takvimi,

13. Merve İriyarı- Akif’in Ramazan hatıraları