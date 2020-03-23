"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Koronadan önce, koronadan sonra

23 Mart 2020, Pazartesi
21. Yüzyılda, insanlık maddi ve manevi bir buhran geçirirken, dünya dönüyor, hayat devam ediyor ama hiç bir şey artık eskisi gibi değil. Âdeta yeni bir milat meydana geldi: Koronodan önce, koronodan sonra.

Koronodan önce dünyanın gelişmiş ülkeleri zevk-i sefa içinde, fakirlerin, gariplerin, mültecilerin perişan haline hiç dönüp bakmadan hayatlarına devam ederken, koronadan sonra hayatın ne kadar tatlı olduğunu görüp, kendi canlarının derdine düştüler. İnsanları bir birine kırdırmak için ürettikleri bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların, ufacık bir virüse karşı hiç bir işe yaramadığını gördüler. Bilim dünyası laboratuvarlarda koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirmek için harıl harıl çalışıyorlar. Dünyadaki savaşlar ve terör olayları bile koronavirüs molası vermiş görünüyor. 

Koronodan önce AVM’lerden çıkmayanlar, oralarda yiyip için vakit geçirenler, evini, ailesini ve çocuklarını ihmal edenler, artık evlerinden çıkamaz oldular. Evinde, çoluk çocuğu ile birlikte vakit geçirmenin zevkini tadıp, aile yuvasının küçük bir cennet olduğunun farkına vardılar. Komşular kapı aralarında bile olsa, bir birleri ile daha sık görüşüp selamlaşır oldular. Eğlence merkezleri, kumarhaneler, sefahathaneler, meyhaneler boşaldı, insanlar evlerine, ait oldukları yere döndüler. Koronavirüs korkusu, dünya zevklerini acılaştırdı, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılanları ölüm korkusu sardı. Başka zaman silah zoruyla bile değiştirmek istemedikleri hayat tarzlarından bir anda vazgeçiverdiler. İnsanlar, sinemasız, tiyatrosuz, futbolsuz, eğlencesiz de yaşanabildiğini öğrendiler.

Koronadan önce medeni dünyada temizlik üstünkörü yapılıyordu. İnsanlar günde bir kaç defa ellerini ya yıkıyor, ya yıkamıyorlardı. Ağız ve burun temizliğini ise bilen pek yoktu. Koronadan sonra ise, İslam’ın 1400 sene önce getirdiği temizlik esaslarını uygulamaya başladılar. Yani 1400 yıldan beri abdest ve gusül nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde el yıkamayı ve ağız ve burun temizliği yapmayı öğrendiler. 

Koronadan önce gelişmiş ülkelerin sanayi ve ulaştırma sektörlerinde kullanılan fosil yakıtlar yüzünden karbon salınımı zirveye çıkmıştı. İnsanlar daha çok kazanmak, daha çok tüketmek, daha çok eğlenmek için havayı, suyu, toprağı kirletmekten hiç çekinmiyorlardı. Denizlerde balıktan çok plastik atıklarının bulunması, derelerden su yerine zehir akması, toplu balık ölümleri, modern insanların pek de umurunda değildi. Koronadan sonra Çin’de sanayi üretiminin durma noktasına gelmesi, insanların ve araçların sokağa çıkamaması yüzünden tabiatın biraz da nefes alması, hava kirliğini yüzde yimibeş oranında azalttığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun orta ve uzun vadede sağlık sorunlarını azaltacağı belirtiliyor. Ülkemizde de bir çok ilimizde hava kalitesinin yükseldiği ifade ediliyor. 

Atalarımız, “Bir musibet bin nasihatten iyidir” demişler. Bu koronavirüs de azgınlaşmış insanlığa nasihat alması için verilmiş bir musibettir.  Ama, “insan çok zalim ve cahil” olduğundan, bir süre sonra bunu da unutacak mı? Üzerindeki virüs kâbusu kalktıktan sonra tekrar çılgınca ve sorumsuzca yaşamaya devam edecek mi? Umurız ki bu musibetten gerekli dersler alınır ve insanlar hayatlarına çeki düzen verirler. 

Ne mutlu, hem rahmetten, hem müsibetten hissesini alarak hidayet yolundan gidenlere.

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

    Düşmeyen ateşiniz varsa doktora gidin

    Bediüzzaman ağır bedeller ödedi ama, sarsılmadı

    Said Nursî nesilleri iman ve ahlâkla buluşturdu

    Mülteciler için korona alarmı

    Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

    Son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Merkel, kendisini karantinaya aldı

    18 sağlık çalışanının da öldüğü İtalya'da son durum?

    'Bugüne kadar toplam 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamız vefat etti'

    Sınırdaki trajedi 24. gününde: Yunan güvenliği bir sığınmacıyı gözünden yaraladı

    'Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor'

    Trump: Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

    "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

    Üniversitelerde uzaktan eğitim hazırlığı

    THY'den 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı

    Böyle bir virüs hiç görülmedi

    Ayda 2 milyon cerrahi maske, MEB tarafından üretilebilecek

    TBMM 'ekonomi' ve 'ikinci yargı paketi' için mesai yapacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Koronavirüsü ve torba yasa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona “Evde oturun” demek mi?
    Şükrü BULUT

    Korona, küreselcilerin saltanatını yıkabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ın sağlıklı beslenme tarzı
    Genel

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale- Nur’un takvimi işliyor
    Abdil YILDIRIM

    Koronadan önce, koronadan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    ‘Hür Adam’ cezaevinde ne yapar?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ferec ve fütuhatı siyasîlerden bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.