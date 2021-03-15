"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

31 Mart Vak’asında İngiliz siyasetinin etkisi

Abdülbakî ÇİMİÇ
15 Mart 2021, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (80)

31 Mart Vak’ası’nın arkasında bazı kesimler ciddî mânâda “İngiliz İstihbarat Servisi’nin bulunduğuna dair değerlendirmelerde bulunmuşlardır.” 1 Bu değerlendirmeler dikkatle incelendiğinde 31 Mart’ın arkasında İngiliz İstihbaratı’nın bulunduğuna dair düşünceler hiç de yabana atılacak cinsten değildir. Burada İngiliz siyasetiyle ilgili Bediüzzaman’ın da tesbitlerine yer verelim. Bediüzzaman’a İ. G. Z. siyaseti hakkında sorulan soru ve cevap şöyledir:

“Suâl: Neden bu kadar İ. G. Z. siyaseti galip çıkar?

Cevap: Siyasetinin hâssa-i mümeyyizesi, fitnekârlık, ihtilâftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikâb etmek, yalancılık, tahripkârlık, hariçte menfîliktir.” 2 

İngiliz siyaseti, bu mümeyyiz sıfatları ile 1876’da I. Meşrûtiyetin ilânıyla harekete geçmiş ve Rusları tahrik ederek meşhur Doksan Üç Harbi’ni (1877-78) çıkararak Osmanlı ve Âlem-i İslâm’ın kurtuluşu olacak olan hürriyet güneşini küsûfa tutmuştur. 

Bu meyanda Yakın tarih araştırmacısı olan ve Yeni Asya Yazarlarından M. Latif Salihoğlu’nun 31 Mart Vak’ası ile ilgili bir programda yapmış olduğu tesbitlere yer verelim:

“31 Mart Vak’ası 112 sene önce oldu. 31 Mart Vak’ası’nın öncesi ve sonrası vardır. Arka planda ne var? Ön planda olanlar belli. (Görünürde ön planda) Hareket Ordusu var. Hareket Ordusu’nun kumandanları var. Gayet kaba, gayet vahşi, gayet zalimlikle bilinen Mahmut Şevket Paşa gibi kimseler var. Bir de Hareket Ordusu’nun kurmay heyeti var. Bunlar pek bilinmiyor, pek nazara verilmiyor. Beş kişilik Kurmay heyeti var. Esas işleri bunlar sevk ve idare ediyor. Önde görünen kumandan bir nevi kukla gibidir. Onu istedikleri gibi oynatabiliyorlar. Bu kurmay heyetinin beşi de Selânik doğumludur. Kırk bin civarında Balkanlar’dan topladıkları çoğu da eğitimsiz insanlar var. O kırk bin kişinin yarısı Balkanlar’dan toplama eşkıya gruplarıdır. Derme çatma ordu deniliyor bunlara. Diğer tarafta kim görünüyor? İşte aktörlerden Padişah Sultan Abdülhamid. O hedef tahtasında. Başka kim var? Derviş Vahdetî. O da Hareket Ordusu Selânik’ten kalkıyor Yeşilköy’e Ayastefanos’a geldiği vakit Derviş Vahdetî kayıplara karışıyor. Yani onun da bu hadisede rolü vardır. İnsanları (isyana) sürüklemiştir, kışkırtıcı rol oynamıştır. Hatta çoğu kişi bilmez, Volkan Gazetesi’nde yazdığı son yazılarda, durum iyice ağırlaştığında, ortam iyice gerildiğinde, şunu yazıyor Sultan Abdülhamid’e hitaben: “Ne Ahrârlar’ın dediğini yapın, ne İttihatçıların dediğini yapın.” diyor. Yani (o zamanlar) Ahrârlar, Ahrâr-ı Osmaniye Fırkası muhalefet partisidir. Fakat, iktidar onun elinde. İttihatçılar’dan doğru dürüst hükümet edecek adam yok, devlet adamı yok. Komitacı adamlar hep ön planda. Onun için Ayan Meclisi’nde Ahrârlar ve bir kısım Mebusân Meclisi’nden Ahrâra geçmiş olanlar ve bağımsızlardan bir hükümet teşkil ediliyor. 1908’den 1909’un Nisan’ına kadar. İttihatçılar ikide bir homurdanıyor. Bunlarla olmaz, istediklerimizi yaptıramıyoruz bunlara diye. (İttihatçılar) Tetikçiliğe başladılar. Gazetecileri, fikir adamlarını infaz ettiler. Ulu orta (her) yerde tedhiş hareketleri, terör hareketleri (yapılmaya başlandı). Tabiî gitgide ortam geriliyor. Aslında ortamı germeye çalışan dahili bir odak var. Bunlar Selânik komitesidir. Bir de harici odak olarak tekrar ifade edelim İngiltere, İngiliz siyaseti (var). Burada belgeleri var, bu kitapta. 3 Şimdi Profesör olan Mim Kemal Öke’nin Sultan Abdülhamid dönemini anlatan doktora tezi (bu kitap). Bu doktora tezinde İngiltere’nin rolünden bahsediyor. Hem I. Meşrûtiyet’in inkıtaa uğramasında, hem II. Meşrûtiyet’ten sonra 31 Mart Vak’ası ve I. Dünya Savaşı’na girilmesinde İngiltere’nin etkin rolünden bahsediyor bu kitap. Târihe şahitlik eden belgeler var bu kitapta. Buradaki belgeler neyi anlatıyor? 135. sayfada İngiltere ve Rusya’nın antlaşmasından bahsediyor. Meşrûtiyet ilân edilir edilmez; “Bu meşrûtiyeti boğmamız lâzım.” diyor. İngiliz siyaseti bu. “Bu Meşrûtiyeti boğmazsak, bütün sömürgelerimizi kaybederiz.” diyor. “Başta Mısır olmak üzere, bütün sömürgelerimizi kaybederiz.” diyor.

I. Meşrûtiyet’in ilânı ile (1876) İngiltere telâşa kapıldı. O vakit dünyadaki en büyük sömürgeci ülke olan, iki yüz sene boyunca iki yüz milyon İslâm toplumunu sömürgeleştiren İngiltere telâşa kapıldı. Dedi ki; “Eğer bu Meşrûtiyet, meclis, parlamento, Osmanlı’da oturursa biz dünyadaki bütün sömürgelerimizi kaybetmeye başlarız.” Çünkü meclisler, parlamentolar şahs-ı mânevîler, sömürgeciliği kabul etmez. Tek adamcılığı kabul etmez. Krallığı kabul etmez. Valiyi de kabul etmez. Yani valilerle idare ediyorlardı ülkeleri. Bunları da kabul etmeyecek diyor. En başta Mısır başlayacak, çok enteresan tesbitleri. Yani Türkiye’den sonra Meşrûtiyete, Hürriyet’e en yakın olarak Mısır’ı o zaman anlatıyorlar. Tabi büyük bir ülke, o da Arap dünyasını temsil ediyor. Veya lideri konumunda. Bunları kaybederiz diyor. Ne yapıp ne etmeli, Türkiye’nin başına bir savaş açmalı. İşte Doksan Üç Harbi’nin Birinci Şuâ’da da anlatıldığı gibi arka planında hazırlayıcısı, planlayıcısı, İngiliz siyaseti diyor. İngilizler Rusya’yı kışkırtarak ne yaptı? İslâm’ın parlak bir güneşini setr etti. Bulut çekti. İslâm’ın parlak güneşi nedir? Meşrûtiyettir. Yani Meşrûtiyet ve hürriyet. Yani I. Meşrûtiyet bu şekilde dahildeki Selânik komitesi ile, hariçteki İngiliz siyasetinin bağlanmaları ve birleşmeleri neticesinde I. Meşrûtiyet boğduruldu. Mutlakıyetçi Tek Adam da, savaşı bahane ederek I. Meşrûtiyeti askıya aldı. Zaten bu diktatörlük hevesleri hep buradan doğuyor. Bir bahane çıksın, şöyle bir sebep çıksın, bir hadise çıksın, bütün hakkınızı hukukumuzu askıya alalım. Sebep de hazır. Vatan tehlikede, millet tehlikede, padişah tehlikede, Reis tehlikede. Ee, ne yapalım? Bütün insan hak ve hürriyetlerini askıya alalım.” 4

İşte böylece 31 Mart hadisesinin de arka planında İngiliz siyasetinin varlığı ve etkisi açık olarak belgelerle ortaya çıkmış oluyor. İngilizler’in hem Ruslar’ı kışkırtarak Doksan Üç Harbi ile I. Meşrûtiyeti askıya aldırması; hem de Selânik komitesi ile birlikte hareket edilerek II. Meşrûtiyet’in askıdan indirilerek hürriyetin ilân edilmesi sonrasında 31 Mart Vak’ası ile Meşrûtiyet ve hürriyetin boğulması; hem de Ahrâr ve Hürriyetçiler’in perişan edilerek iktidardan düşürülmesi, sonrasında da şiddetli istibdata geçilmesi tesadüfî olamaz.

Dipnotlar:

1- Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 127. 

2-Eski Said Dönemi Eserleri (Tuluat), 2020, s. 413.

3- Mim Kemal Öke, Sultan Abdülhamid Dönemini Anlatan Doktora Tezi, s. 135. 

4- https://www.yeniasya.com.tr/video/31-mart-hadisesi_537830

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide pandeminin 1. yılı: Pahalılık, işsizlik ve fakirlik arttı

    Savaşın mağduru çocuklar

    Üçüncü zirvenin kıyısındayız

    Cerablus ve El Bab'taki füze saldırısı hakkında MSB'den açıklama

    Bu planda asıl sorunlardan bahis yok

    Küresel salgının son 24 saati

    Myanmar'da 7 kişi daha öldü

    'Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını en güçlü şekilde kınıyoruz'

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Yunan Bakan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

    Albayrak AKP’yi böldü

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 559. gününde

    Soru hırzızlığı 260 bin kişiyi mağdur etti

    Bu yoksulluk sürdürülemez

    Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İsveç'teki Müslüman okuluna tepki çeken saldırı

    'Van Gölü için bir fırsat'

    Amasra'da mide bulantısı ve ishal vakaları ilçeyi alarma geçirdi

    Suriye'deki iç savaş 11. yılında: Kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcu düşmanı general işbaşında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “İslâmî kesimlerin Bediüzzaman’a ilgisizlikleri kabul edilemez”
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart yaklaşırken
    Genel

    Cerablus ve El Bab'taki füze saldırısı hakkında MSB'den açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Eşyanın hakikati ve mahiyeti
    Şükrü BULUT

    Almanya Sosyal Demokrat Partisi Marksist mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart Vak’asında İngiliz siyasetinin etkisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona ve manevî telkinler
    Mehmet KARA

    Aşı atışması!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.