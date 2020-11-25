Açgözlülük mutluluk getirmiyor

İngiliz belgesel yapımcısı ve natüralist David Attenborough, tabiatı korumak için Batılı ülkelerin aşırılıklarının “dizginlenmesi” gerektiğini ve bu durumda herkesin daha mutlu olacağını söyledi.

BBC Radio 5 Live’a konuşan kıdemli belgeselci, “Çok fazla şeye sahip olanların payı belki biraz daha azaldığında” tabiatın da yeniden canlanacağını vurguladı. Sir unvanı da alan 94 yaşındaki Attenborough şunları söyledi: “Şu anda olduğundan daha ekonomik yaşamamız gerekecek. Bunu yapabiliriz ve böylece daha mutsuz değil, daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Kapitalist sistemin bize getirdiği aşırılıklar bir şekilde dizginlenmeli. Bu, kapitalizmin öldüğü anlamına gelmiyor; ekonomist değilim, bilmiyorum. Ama dünya halkları, dünyadaki sıradan insanlar, açgözlülüğün mutluluk getirmediğini anlamaya başlıyorlar.” Tabiata yardımcı olduğumuzda herkes için daha iyi hâle geleceğini söyleyen Attenborough, geçmişte tabiata daha yakın yaşarken “Gezegende herkesin pay sahibi olduğu bir eko-sistemin olduğunu” ifade etti. Salgın döneminde seyahat, toplantılar ve iş yoğunluğundan arınmış bir şekilde, parkta veya bahçede otururken kuş cıvıltıları duymanın insana iyi geldiğini ve “Neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlattığını” belirtti. Kriz anlarında hayatta gerçekten neyin “önemli” neyin de önemliymiş gibi görünerek hayatımızı etkilediği ortaya çıkıyor. Not: Genç Yorum Dergisi Kasım sayısından alınmıştır.

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