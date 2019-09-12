Ahiret yolculuğunuz için azık hazırlayın

Dünyada ne ekersek, ahirette onu biçeceğiz diyen Süleyman Bayşu, “Ölmeden Önce Yapabileceğin 100 tavsiye” kitabında, “Ahiretteki makamımız, bu dünyadaki kayıtlara göre tesBit edilecek. O halde ahiret için çalışalım; ahireti dünyanın geçici şeylerine feda etmeyelim” diyor.

Dinimiz nasihattir. İnsan her zaman nasihate ihtiyaç duyar. Nasihat ve tavsiyelerin tesirli olması için fıtrata uygun olması da gerekir. Unutulmuş giden tavsiyeler, yeterince yaşanmamış demektir. Nasihatleri, ahirete göçmeden daha yaşanılır kılmak için “Ölmeden Önce Yapabileceğin 100 tavsiye” adlı kitabı yazan Süleyman Bayşu, güzel mesajlar veriyor.

Dünyada ne ekersek, ahirette onu biçeceğiz diyen Bayşu, şöyle devam ediyor: “Dünya hayatı öyle ya da böyle bir gün bitecek. O halde çalışmalarımızı, bu dünyadan sonra başlayacak bir başka hayata göre yapmalıyız. Yaptığımız bütün işler kaydediliyor. Günü geldiğinde bunlar değerlendirilecek. Ahiretteki makamımız, seviyemiz, bu dünyadaki kayıtlara göre tesbit edilecek. Haydi o halde. Gücümüz yettiğince ahiret için çalışalım; ahireti dünyanın geçici şeylerine feda etmeyelim.”

Kabristanları ziyaret edin

Süleyman Bayşu, ölmeden önce ahirete hazır olmak için kabirleri ziyaret etmeyi tavsiye ediyor: “Günümüzde ne yazık ki dünyanın faniliğini hatırlatacak şeyler, hayatımızdan bilerek veya bilmeyerek uzaklaştırılıyor. Âyetler, hadisler, mezar taşları. Bunlar hep öteki âlemlerden haber veren, bize ahireti anlatan göstergeler. Ölümden kaçış yoktur. Yüksek dağlara çıksak, uzak diyarlara gitsek, sağlam sığınaklara girsek bile, ölüm eninde sonunda bizi bulur. Ölümle inatlaşmak yerine, onu kabullenmek, ölüme hazırlık yapmak, ahirette rahat edecek biçimde tedbir almak daha doğru bir davranış biçimidir. Evet şehirler gün geçtikçe kalabalıklaşıyor, hayat temposu hızlanıyor, nefes nefese bir hayatın ortasında savrulup duruyoruz. İşte böyle bir koşturmacanın içinde yuvarlanıp giderken, beklenmedik bir anda, aniden ölümle burun buruna gelmek, pek çok insanı yıkıma uğratabiliyor. İşte mezarlar, kabirler, kabristanlar, bizi ölüm gerçeğine göre tedbir almaya yönelten birer rehber gibidir. Kabirler, insanın ve dünyanın fani, Allah’ın baki olduğunu anlatır durur.”

Anne babanızın hayır duÂsını alın

Dünya ve ahiret saadeti için anne baba hakkının öneminden bahseden Bayşu, hayır duâlarını alın diyor: “Nisa Sûresi 36. Âyet: ‘Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.’ İbni Abbas (ra) rivayetle Peygamberimiz (asm) buyurdu ki:

‘Baba çocuğuna kendisinden razı olduğunu gösteren bir bakışla baktığında, evlât bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.’ Anne babaya iyilik etmek, onların hayır duâlarını almak, bir evlât için en büyük bahtiyarlıktır. Onların duâsı, evlâtların zorlukları aşmada en büyük yardımcıdır. Anne babayı razı edenler, bu dünyada ve ahirette bunun mükâfatını fazlasıyla alacaklardır.”

HABER: KÜBRA ÖRNEK

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