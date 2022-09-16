Hayatımızda bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir evet. Ama bizim unuttuğumuz bir şey var, zaten hiçbir zaman hayatımızda her şey yolunda olmayacaktı.

Çünkü burası dünya. Burası hizmet ve imtihan yeri. Rabbimiz “her şeyin en güzel olduğu yer” diye burayı anlatmadı bize. Tam tersi, “Sabredenleri müjdele!” dedi. (Eğitimci yazar Nouman Ali Khan)

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.