Seyir defterine yazılan emir, Kim bilir nerede, nasıl gelecek. Hayat limanından alınca demir, Beklenen son, usûl usûl gelecek. Aradan kalkınca hayat perdesi, Yakın olur ötelerin ötesi, Gördüklerin hakikatın gölgesi, Gölgeler gidecek, asıl gelecek. 'Gelecek' denilen zaman gelince, Ruha yol görünür inceden ince, 'SON' yazar perdeye filim bitince, Perdenin ardında asıl gelecek. Alnına konunca ecel bûsesi, Yüreklere siner sükûtun sesi, Ağıtlarda kalır firak bestesi, Ondan sonra başka fasıl gelecek. Abdil Yıldırım

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