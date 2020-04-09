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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ölüm Hakkında Kim Ne Demiş?

09 Nisan 2020, Perşembe 00:12
Ölüm korkusu tevazuu öğretir...

- Ölüm korkusunun en önemli sebebi, son nefesteki imanın durumuyla ilgilidir. Ölen kişi; “Bu dünyadan mü’min mi yoksa inançsız olarak mı göçmüştür?” sorusu çetin ve ciddî bir mesele olarak görülür. Son nefes bütün hayatın şahidi ve hakikî delili olarak ortaya çıkar. Son nefes endişesi Müslümanlar için “iddiasız dindarlığın” sebebidir aslında. Hiçbir Müslüman akıbetinden emin değilse -ehl-i sünnete göre böyledir- kimse dindarlığı müktesep bir hak sayarak iddialı konuşamaz, başkasını suçlayamaz, kendini üstün tutamaz. Ölüm korkusu mü’minlere tevazuu öğretir!

Prof. Dr. Ekrem Demirli

- Beyler bayanlar paniğe gerek yoktur. “Korkunun ecele faydası yoktur.” Her türlü tedbiri alın, ama korkuyla yaşamayın. Korku ve ümit arası tavır sergilemek mü’minin vasfıdır. Önce tedbir, sonra tevekkül. Allah’a yönelin, emir ve yasaklarına bir an önce riayet edin. Bol bol tefekkür edin. Çünkü eninde sonunda öleceksiniz, virüs ya da başka şeyler bahanedir. 

Yazar Uğur Kepekçi

***

- Yaşadığımız günler, uzun bir varoluşçu terapi seansına gebe. Hayatın şamatası dindiğinde sana anlam verecek olan şey nedir?  Öncelik saydıkların gerçekten de öne alman gerekenler miymiş?   Madem şimdi makam ve para peşinde koşmak anlamsız, o halde hayatına değer veren ne kaldı?

Prof. Dr. Kemal Sayar

*** 

- Ne olduğunu bile tam kavrayamadığımız karanlık bir boşluğun içinde dönüp duran minnacık bir gezegenin üstünde hiçbir toplum diğerinden daha değerli değildir. Hangi ırktan, hangi dinden, hangi milletten olursak olalım hepimizin ortalama ömrü belli. Birbirimize “ben senden daha değerliyim” diye bağırıp sonra ölüyoruz. Ölüm zaten herkesin “eşit” olduğunu tartışmasız biçimde gösteriyor. Daha “değerli” bir millet varsa ölmesin de onun diğerlerinden daha üstün olduğunu görelim.

Yazar Ahmet Altan

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- Ölüme daima hazır olmak gerekiyor. Yani bir an sonra öleceğimizi bilemeyeceğimiz gibi ölüm kapımızda dediğimiz anda ölüp ölmeyeceğimizi de bilemeyiz. Yani az sonra ne olacağını bilemiyoruz. Uçurumun kenarında olan birinin başına az sonra ne geleceğini bilemeyeceğimiz gibi kanser hastasının trafik kazasından ölme ihtimali de vardır. Yani kanserden ölmeme ihtimali de vardır.

Yazar Turgut Akyüz 

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