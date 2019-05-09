Ölüme yaklaşanlarda, ölüm korkusu yok oluyor

Noth Carolina Üniversitesi psikologları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, ölüme yaklaşan insanların ölümü pozitif bir deneyim olarak algılanmaya başlandığını ortaya koydu.

Kurt Grey ve ekibi, kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalananların bloglarını ve Texas’taki idam mahkûmlarının veda mektuplarını incelediler. Araştırmacılar, bütün metinleri pozitif ve negatif kavramlara göre tarayan algoritmalardan yararlandılar. Buna göre ölüm ne kadar yakınsa genel duygu durumu o denli pozitif oluyor ve aile veya inanç daha önemli konular haline geliyor. Araştırmanın ikinci safhasında ise ölüme yakın olmayan Kontrol Grubundaki katılımcılardan hayatlarının sonuna geldiklerini hayal etmeleri isteniyor. Bu gruptaki katılımcıların son sözlerinin genelde ölümle ilişkilendirdiğimiz negatif duygular ve düşünceler olduğu anlaşıldı. Grey “Bizler ölümü keder ve üzüntüyle bağdaştırıyoruz, ama ölüme gerçekten yaklaşanlar ölümü daha az korkutucu buluyorlar” diyor.

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