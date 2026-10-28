"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ömrün kıvamı

Servet GİRASUN
28 Ekim 2026, Çarşamba
Geçenlerde kızımla yürürken sohbetimiz hayatın ölçüsü üzerine açıldı. Ona meseleyi anlatabilmek için Şanlıurfa’da hemen herkesin aşina olduğu mahalle fırınlarından örnek verdim.

Bizim buralarda evlerde hazırlanan tepsiler fırına gönderilir. Fırıncı yemeği ateşin karşısına yerleştirir, pişmesini bekler. Vaktinden önce çıkarırsa yemek çiğ kalır. Gereğinden fazla tutarsa yanar. Oysa ateş aynı ateş, tepsi aynı tepsidir. Değişen, ateşin karşısında geçirilen zamandır.

Düşündüm de insanın ömrü de biraz böyle değil mi? Hepimize bir zaman verilmiş. Fakat bu zamanın ne kadarını faydalı işlere, ne kadarını boş meşguliyetlere ayırıyoruz?

Biraz dinlenmek için elimize aldığımız telefon bazen saatlerimizi götürüyor. Birkaç dakikalık eğlence diye başladığımız şey, farkına varmadan günümüzün büyük bir bölümünü tüketebiliyor. Oyun da dinlenmek de hayatın bir ihtiyacı. Fakat bir meşguliyet, başka sorumluluklarımızın vaktini almaya başladığında ölçü kaçmış demektir.

Zamanın tuhaf bir tarafı var: Harcarken eksildiğini görmüyoruz. Para azalınca cüzdanımızdan, yakıt azalınca göstergeden anlıyoruz. Fakat ömrümüzden eksilen saatleri gösteren bir ibremiz yok. İnsan bazen kaybettiği zamanın farkına ancak geriye dönüp baktığında varıyor.

Yunus Emre’nin “Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi” mısrası bu geçiciliği anlatır. Rüzgârı tutamadığımız gibi geçen zamanı da geri çeviremiyoruz.

Kur’ân-ı Kerîm’de Asr Suresi zamana yeminle başlar ve insanın hüsranda olduğunu haber verir. Ancak insanı bu ziyanla baş başa bırakmaz. İman edenlerin, salih amel işleyenlerin, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceğini bildirir. (Asr Suresi: 1–3.)

Mehmet Âkif Ersoy da Safahat’ın Âsım bölümünde Asr Suresi’ni ele alır. Surenin insanı hüsrandan kurtaran dört esasını şiirin diliyle şöyle ifade eder:

“Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh,

Sonra hak, sonra sebât; işte kuzum insanlık,

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık.”

Âkif’in bu mısraları, Asr Suresi’nin yalnızca zamanın geçiciliğini değil, insanın kendisine verilen zamanı hangi istikamette değerlendirmesi gerektiğini de öğrettiğini hatırlatır.

Üstad Bediüzzaman’ın ikazı da tam burada düşündürücüdür: “En elzemini bırakıp, güyâ binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz mâlûmât ile vakit geçiriyorsun.” (Sözler, 21.Söz, 1. Makam, Beşinci İkaz.)

İnsan bazen “Yarın yaparım” diyerek bugünü tüketiyor. Kılacağı namazı, okuyacağı kitabı, öğreneceği bilgiyi, yapacağı iyiliği hep sonraya bırakıyor. Oysa yarının kendisine verileceğine dair elinde hiçbir teminat yok.

Hâlbuki Allah’ın bize ihsan ettiği ömür, başıboş tüketilsin diye verilmiş değildir. Her gün, her saat, hatta her dakika insanın ebedî hayatı adına değerlendirebileceği bir fırsattır.

Namazla Rabbine yönelmek, Kur’ân okumak, ilim öğrenmek, bir muhtacın yardımına koşmak, ailesinin hakkını gözetmek, helâlinden rızık kazanmak... Bütün bunlar, Allah’ın rızası gözetildiğinde ömrümüze mana kazandıran amellerdir.

Elbette dinlenmek, eğlenmek ve sevdiklerimizle vakit geçirmek de hayatın bir parçasıdır. İslâm’ın istediği, insanın bütün vaktini aralıksız çalışarak geçirmesi değil; hayatını Allah’ın razı olacağı bir istikamette yaşayabilmesidir. Ölçü, her şeyi az yapmak değil, her şeye hakkı kadar yer vermektir.

Fırıncı tepsinin ne zaman çıkarılması gerektiğini bilir. İnsan ise kendisine verilen ömrün ne zaman sona ereceğini bilmez. Yanan bir yemeğin yerine yenisi hazırlanabilir. Fakat boşa geçirilen bir ömrün yerine yenisi konulamaz.

Çünkü hayatın kıvamı, ne kadar yaşadığımızla değil; bize verilen zamanı ne uğruna yaşadığımızla ölçülür.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

    Mutfakta yangın sürüyor

    Sözlerimizin arkasındayız

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

    İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

    Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

    Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

    İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi uzun sürmedi

    SPK, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esasları belirledi!

    Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda

    İsrail sandık başında: 7 Ekim sonrası ilk seçimde Netanyahu ve Eisenkot yarışıyor

    TÜİK: Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sözlerimizin arkasındayız
    Genel

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor
    Genel

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
    Genel

    Geleceğimiz göçüyor
    Genel

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda
    Genel

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi
    Genel

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım
    Genel

    Mutfakta yangın sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.