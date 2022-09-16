“Ona dünyanın fani olduğunu anlattım”

16 Eylül 2022, Cuma
Ben, sanat dünyasına girdiğim andan itibaren; özellikle Levent Kırca ağabeye namazın güzelliklerini anlattım. Muhabbeti, sohbeti anlattım.
Ona dedim ki: “Bu hayatta hasaretler var ve kârlar vardır.” Ben bu kârları anlattım. Yani dünyanın fâni olduğunu anlattım. “Elde iki tane tılsım var. Biri Hakk’a iman, diğeri ahirete iman. Ölüm bu iki tılsım ile insanı zindan-ı dünyadan huzur-u Rahman’a götüren musahhar bir at suretini alır. Hani insan doğarken herkes güler, sen ağlarsın ya; öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et.”
(Seksenler dizisinin Bekçi Bekir karakteri Hacı Ali Konuk)
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