AYM’nin uzaylı üyelerine

AKMHP iktidarının sahipleri yakında Anayasa Mahkemesi üyelerine “siz uzayda mı yaşıyorsunuz” diyecek.

Bu sebeple onlar söylemeden biz yazalım.

Sayın Üyeler siz uzaylı mısınız? Öyle iseniz ne ara uzaya çıktınız? Hükümetimiz henüz kimseyi göndermedi, yakında gönderecekmiş, ama siz onlardan biri olmayacaktınız. Nasıl böyle uzaylı gibi karar verebiliyorsunuz?

Şaka bir yana, haber şöyle:

Yürütmenin bir parçası olarak bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen ve Anayasal bir statüsü olmayan İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlenirken Anayasal statüye ve özerkliğe sahip Anadolu Ajansı hakkında şu hüküm de konulmuş:

“Başkanlık … Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usûl ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

Yani Anayasa ve ilgili kanun resmen dolanılmış, çiğnenmiş ve örselenmiş. Rende Kurumunun başındaki Fahrettin Altun, kamusal sermaye ve kamusal güç sahibi olan ve bu sebeple siyasetler karşısında tarafsız olması gereken Anadolu Ajansı’nın da amiri yapılıvermiş.

CHP bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ve iptali talebiyle haklı olarak AYM’ye başvurmuş.

AYM de İletişim Başkanlığı’na Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerinde “denetim” yapma yetkisi veren bu düzenlemeyi, yürek yiyip uzaya fırlayan cesur üyelerinin yönlendirmesiyle Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiş.

Kararda Anadolu Ajansı’nın Anayasanın 133. maddesi gereği özerk olduğu ve yayınlarının tarafsız olması gerektiği hatırlatılmış.

Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı idarî bir birim olan İletişim Başkanlığı’nca denetlenmesinin, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını etkileme ihtimalinin de olduğu dile getirilmiş.

Yani Anadolu Ajansının yayınları tarafsız olmalıymış, ama bu Kararname ile bu durum bozulabilirmiş.

Ayrıca kararda Ajansın örgüt yapısı ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine sahip olması da eleştirilmiş ve bu durum “Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasanın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır” denilerek tesbit edilmiş.

Yine kararda, “Bu itibarla Ajansın yöneticilerinin atama yollarının her yıl yenilenen sözleşme ile belirlenmesi, Ajansın, Anayasa’nın anılan maddesi gereğince sahip olduğu özerkliği anlamsız kılmaktadır” da denilmiş.

İptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yardımıyla aslında bu iktidarın yeni Anayasa’dan ne anladığını da yakından görmüş oluyoruz.

Basın hürriyetine ve devletin siyasî tarafsızlığına inanmayanların yazacağı bir Anayasa’ya güvenilebilir mi?

Uzaya uyanık üye gönderemezse bu millet daha çok goller yiyecek!