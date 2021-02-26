"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

AYM’nin uzaylı üyelerine

Ahmet BATTAL
26 Şubat 2021, Cuma
AKMHP iktidarının sahipleri yakında Anayasa Mahkemesi üyelerine “siz uzayda mı yaşıyorsunuz” diyecek.

Bu sebeple onlar söylemeden biz yazalım. 

Sayın Üyeler siz uzaylı mısınız? Öyle iseniz ne ara uzaya çıktınız? Hükümetimiz henüz kimseyi göndermedi, yakında gönderecekmiş, ama siz onlardan biri olmayacaktınız. Nasıl böyle uzaylı gibi karar verebiliyorsunuz? 

Şaka bir yana, haber şöyle: 

Yürütmenin bir parçası olarak bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen ve Anayasal bir statüsü olmayan İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlenirken Anayasal statüye ve özerkliğe sahip Anadolu Ajansı hakkında şu hüküm de konulmuş: 

“Başkanlık … Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usûl ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

Yani Anayasa ve ilgili kanun resmen dolanılmış, çiğnenmiş ve örselenmiş. Rende Kurumunun başındaki Fahrettin Altun, kamusal sermaye ve kamusal güç sahibi olan ve bu sebeple siyasetler karşısında tarafsız olması gereken Anadolu Ajansı’nın da amiri yapılıvermiş. 

CHP bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ve iptali talebiyle haklı olarak AYM’ye başvurmuş.

AYM de İletişim Başkanlığı’na Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerinde “denetim” yapma yetkisi veren bu düzenlemeyi, yürek yiyip uzaya fırlayan cesur üyelerinin yönlendirmesiyle Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiş. 

Kararda Anadolu Ajansı’nın Anayasanın 133. maddesi gereği özerk olduğu ve yayınlarının tarafsız olması gerektiği hatırlatılmış. 

Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı idarî bir birim olan İletişim Başkanlığı’nca denetlenmesinin, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını etkileme ihtimalinin de olduğu dile getirilmiş. 

Yani Anadolu Ajansının yayınları tarafsız olmalıymış, ama bu Kararname ile bu durum bozulabilirmiş. 

Ayrıca kararda Ajansın örgüt yapısı ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine sahip olması da eleştirilmiş ve bu durum “Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasanın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır” denilerek tesbit edilmiş. 

Yine kararda, “Bu itibarla Ajansın yöneticilerinin atama yollarının her yıl yenilenen sözleşme ile belirlenmesi, Ajansın, Anayasa’nın anılan maddesi gereğince sahip olduğu özerkliği anlamsız kılmaktadır” da denilmiş. 

İptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yardımıyla aslında bu iktidarın yeni Anayasa’dan ne anladığını da yakından görmüş oluyoruz. 

Basın hürriyetine ve devletin siyasî tarafsızlığına inanmayanların yazacağı bir Anayasa’ya güvenilebilir mi? 

Uzaya uyanık üye gönderemezse bu millet daha çok goller yiyecek!

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    Uygurlara hapis cezasında artış

    Küresel salgında son gelişmeler

    Ermenistan'da son durum?

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 572 vaka ve 73 ölüm gözlemlendi

    "Tam kapanma düşünmüyoruz"

    Hocalı Katliâmı’nın kurbanları Iğdır’da anıldı

    Esnaf borcunu ödeyemiyor

    Kızıl Gezegen'de kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü oldu

    Gergerlioğlu’lar herkese lâzım

    Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Vatandaş kredi kartına yüklendi

    'İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır'

    ABD’de California, en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu

    İsrail, Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

    Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili Rusya'dan açıklama

    İnternet devleri dünyada ilk kez 'haberlere' para ödemeye zorlanıyor

    Türkiye'de 2020'de evlenme ve boşanmalar azaldı

    Pakistan ve Hindistan 'Keşmir ateşkesi' konusunda anlaştı

    28 şubat mağduriyetleri hâlâ giderilemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde 28 Şubat
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin uzaylı üyelerine
    Osman ZENGİN

    28 Şubat’ın “Süslü” hanımı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Tarih tekerrür ederken, sosyalistler de geri dönüyor…
    Genel

    Uygurlara hapis cezasında artış
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslümana rahmet dilenir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Salgın teğet mi geçti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbete muhabbet; adâvete adâvet
    Genel

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.