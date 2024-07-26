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26 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Kolay tercih rehberi - 1

Ahmet BATTAL
26 Temmuz 2024, Cuma
Değerli üniversite adayları, tercih dönemindesiniz. Yardımcı olmaya çalışalım. Dikkatle okuyunuz.

ÖSYM’nin bilgisayarının sizi tercihlerinizden birine nasıl yerleştireceğini bilirseniz tercih listenizi de daha bilinçli yaparsınız.

Bilgisayar ilk önce en yüksek puan alan adayın tercih formunu önüne alacak ve onu ilk tercihine yerleştirecek. Çünkü bütün kontenjanlar henüz bomboş. Sonra ikinciyi, sonra üçüncüyü … Sırayla böyle devam edip gidecek.

Ama her bölümün ya da programın belli sayıda kontenjanı olduğuna göre bilgisayarın “yerleştirme kapasitesi”nin de bir sınırı var.

Sıra sizi yerleştirmeye geldiğinde bilgisayar önce sizin de tercih listenizin ilk sırasına bakacak.

Birinci tercihinizin kontenjanı sizden daha yüksek puan almış olan yeterli sayıda (kontenjan sayısınca) adayın burayı tercih etmiş ve tercihine yerleşmiş olması sebebiyle dolmuş olabilir.

Bu durumda bilgisayar sizin ikinci tercihinize bakacak ve o programda henüz boş kontenjan varsa sizi ikinci tercihinize yerleştirecek. Yoksa üçüncü tercihe, o da boş değilse sırasıyla dördüncü, beşinci … tercihinize bakacak ve hangisinde boş kontenjan varsa sizi o programa yerleştirecek.

Ve dikkat: Artık sizin daha aşağıdaki tercihlerinize bakmayacak.

Ve sonra puan sıralaması sizden bir geride olan adaya sıra gelecek. Bilgisayar, onu da, birinci tercihi olan programın kontenjanında boşluk varsa oraya, olmadı ikinci tercihine, olmadı üçüncüye … yerleştirecek.

Bir adayın tercih listesinde yer verdiği programların hiçbirinde boş kontenjan kalmamışsa o öğrenci boşta kalacak.

İşte bu yüzden ÖSYM çok sayıda tercih hakkı ve ek tercih/yerleştirme hakkı veriyor.

İşte bu yüzden ÖSYM bir önceki yılki yerleştirme durumuna dair taban puanları ve taban yüzdelik dilimlerini “ufuk açsın, kolaylık olsun, bilgi olsun” diye yayınlıyor. Meselâ geçen yıl son öğrenci olarak yirmi bininci öğrenciyi alan bir bölüm/program, bu yıl son öğrenci olarak on beş bininciyi de alabilir, yirmi beş bininciyi de. Bu tamamen, bu programın bu seneki kontenjan sayısına ve bu seneki adayların o programı ne kadar tercih ettiğine bağlı bir durum.

Diğer ifadeyle sıra sizi yerleştirmeye geldiğinde, bilgisayar, sizin kaç tercih yaptığınıza ve hangi bölümü hangi sırada tercih ettiğinize bakmayacak.

Bilgisayar, ilk tercihinizden başlayarak, sırasıyla, tercih ettiğiniz programın kontenjanının -sizden daha yüksek puan almış olan adayların da orayı tercih etmiş ve oraya yerleştirilmiş olması sebebiyle- dolmuş olup olmadığıyla ilgilenecek.

Özetle, tercihinizin tercih formundaki “sırasının” bilgisayar için bir önemi yok. Önemli olan, sıra size geldiğinde, tercih listenizdeki programların, sizden yüksek puan alanlarla dolmuş olup olmadığı. Bilgisayar için “birinci sıra doluysa sonraki tercihine bak, boş yer varsa yerleştir” kuralı geçerli.

O halde bu listenin sizin için önemi büyük.

Listenizi “keşke şunu bunun üstüne yazsaydım da burada değil orada okusaydım” demeyecek şekilde yapmalısınız.

Tercih listesine çok program doldurunca ekstra ödeme yapmayacaksınız!

O halde “bu bölüme/programa asla yerleşemem” ya da “bu programa kesin yerleşirim” gibi bir düşünce sınırına girmeden, tercihlerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yeter ki makul marjlar içinde kalın. Ya tutarsa…

Yarın tercihlerinizin size uygunluğunu ve sizin de tercihlerinize uygunluğunuzu inceleyelim.

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