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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Rekabet Kurulu’nun dikkatine…

Ahmet BATTAL
02 Ekim 2024, Çarşamba
Balık sezonu açıldı. Palamut bereketi ve bolluğu vatandaşa ucuz balık yedirdi ve yedirmeye devam ediyor.

Ancak balık fiyatlarında şehirler arasında var olan ciddi fark, bu piyasanın küçük-büyük aktörleri arasında bir şeyler olduğunu düşündürüyor ve “acaba” dedirtiyor.

Biz küçüklerden bir örnek verelim:

Ordu’nun merkezindeki ve kıyıda bulunan diğer ilçelerindeki perakende balık fiyatları ile Fatsa ilçesindeki perakende balık fiyatları arasında açık bir fark var. 

Üstelik bu fark yıllardır sürüyor.

Bu farkın makul bir izahını bulmak zor. 

“Sanayileşme sebebiyle Fatsa hızlı büyüyor, bu sebeple diğer yerlere nazaran her şey biraz daha pahalı” gibi söylemlerle izah edilemeyecek kadar büyük bir fark bu.

Üstelik bu farkı sıradan vatandaş da çok iyi biliyor zira yaşıyor. 

Bir anket yapılsa, bir parça hareketliliği olan ve mukayese imkanına sahip olan her Fatsalı, hiç tereddüt etmeden, “komşu ilçelerimiz balığı bizden daha ucuza yiyor” der.

Benzer durumu Karadeniz’in diğer bazı illerinde ve ilçelerinde de görmek mümkünmüş.

Büyüklerdeki farka gelince, bazı şehirlerin balık yönünden diğer bazı şehirlere nazaran daha dezavantajlı olduğu da anlaşılıyor. 

O halde bu konuda rekabeti bozan ve piyasayı karıştıran bir şeyler var denebilir. 

Biz de bu sebeple öncelikle bu konunun doğrudan sahibi durumunda olan Rekabet Kurulu’nun geçmiş kararlarına bakmak istedik.

Rekabet Kurumu’nun kendi sayfasındaki karar arama motorunu kullanarak “balık” konulu kararlarına baktığımızda, en son 2022’de bir karar verilmiş olduğunu ve bunun da çiftlik balıkçılığı ve orkinos hakkında olduğunu gördük.

Önceki tarihli kararlar da toptan ve perakende balık piyasası hakkında kayda değer herhangi bir bilgi içermiyor.

Belki henüz dosyaları açık ve karara bağlanmış değil. Ancak bu ihtimal oldukça zayıf. Zira mesele eski.

Kuvvetli ihtimal şu:

Rekabet Kurulu kararlarına göre bu sektörde rekabeti bozucu veya engelleyici eylemlerden doğan bir problem görünmüyor! 

Bu yazımızdan sonra yapılacak araştırmalarda da bir problem görünmezse ne mutlu bize.

Rekabet Kurulu’nun Değerli Başkanı ve Üyeleri ve Uzmanlarına açık davetimizdir:

Sayın İlgililer,

Allah’ın denizinden toplanan balıklar neden böyle pahalı?

Haydi pahalı değil ucuz olsun. Ya da “fiyatı piyasa belirliyor” olsun. Neden bazı yerlerde diğerlerine nazaran daha pahalı?

Aklımıza Sultan IV. Murad’ın “mülkü/ülkesi” için koyduğu sigara yasağı geldi. Toprağın altı da denizler de yasak dışı kalmış diye anlatılır.

Yoksa sizin Kurumunuz denizlerde ve açık denizlerde yapılan rekabeti bozucu anlaşmalarla ve uyumlu eylem ve işbirlikleriyle ilgilenmiyor mu?

Sorunun garipliğini biz de biliyoruz. 

Ama geriye kalan tek ihtimal bu olduğu için soruyoruz.

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