"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Yasamayı yürütenden yargıya tal.

Ahmet BATTAL
19 Haziran 2022, Pazar
Tartışılması bile abes olan güncel hadiseyi biliyorsunuzdur.

Bir avukat “karakollarda müvekkilimizin ifadesi alınırken bizi figüran yerine koyuyorlar, ifade tutanaklarına beyanlarımızın geçirilmesine izin vermiyorlar” diyerek uygulamayı ombudsmana şikayet ediyor. 

Yürütmenin işlemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli olan Kamu Denetçiliği Kurumu İçişleri Bakanlığının savunmasını alıyor ve “canım siz de avukatı da biraz adam yerine koyun” mealinde bir “tavsiye kararı”nı gönderiyor. İçişleri Bakanlığı bu kararı da ilgi tutup bir genelge yayınlıyor ve mealen polise diyor ki “her ne kadar ombudsman öyle söylese de onu boşverin, siz avukatı figüran olarak bulundurmaya devam edin, kesinlikle karakol tutanaklarına avukat beyanı yazdırmayın.”

Hukuk fakültelerinde birinci sınıfta derslerde öğreniliyor ki; kolluk görevlileri suçu önlemek hususunda İç (güvenlik) İşleri Bakanlığına bağlıdır ama işlenmiş suçu kovuşturmak ve delil toplamak hususunda yürütmeye değil yargıya yani hakime ve savcıya bağlıdır. 

Yani partisinin Diyarbakır il yönetimi hakkında yapılacak adli operasyonu önce MHP genel merkezi öğrenemez. Yani yukarıdaki karışık saçmalama durumunu başlıktaki saçmalık az bile anlatır. 

Asıl meseleye gelince;

Bu ve benzerleri AKP iktidarının “hukuk devleti” hedefine ulaşmak hususundaki isteksizliğinin delili. 

Görünüşte bu maksatla kurulan çok sayıda Kurum, Kurul ve Komisyon zaman içinde pasifleştirildi. 

15 Temmuz menhus hadisesi ve sonrasında yaşananlara da bilhassa bu konuda adeta bir perde vazifesi gördürülüyor. 

Bu Komisyonlardan biri de Mayıs 2016’da yürürlüğe giren 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunla kurulan “Kolluk Gözetim Komisyonu”.

Kanuna göre bu Komisyon “kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi” amacıyla kurulmuş. 

Böylece karakollarda yapılanların “yapanın yanına kâr kalmaması” için sıkı takip yapılacak. 

Komisyonun başkanı web sayfası bilgilerine göre Bakan Yardımcısı Vali Muhterem İnce imiş. Üyeler de; Prof. Dr. Muharrem Kılıç meslektaşımız, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Vali İbrahim Akın, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Vali Harun Sarıfakıoğulları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, ceza hukukçularını temsilen Prof. Dr. Mahmut Koca meslektaşımız ve avukatları temsilen Av. İsmail Gazel meslektaşımız. (Web sayfasında Sayın Koca için “öğretim üyesi” yerine “öğretim görevlisi” denmiş ama sanırız bu hata ne kendisinin ve ne de diğer akademisyenlerin, her nedense dikkatini çekmemiş). 

Komisyonun görevlerinden ikisi: 

“Görevi kapsamındaki veri ve bilgilere ilişkin istatistikler hazırlamak ve gerekli görülen hâllerde bu analizlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurmak” ve “Görev alanına giren konularda tespit, görüş ve öneriler içeren yıllık raporlar hazırlamak ve bu raporları her yıl mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Cumhurbaşkanlığına göndermek ve kamuoyuna açıklamak.

Komisyonun web sayfasında bu yıllık raporlar hakkında bilgi yok. İstatistikler ve analiz sonuçları da yok. Kâğıt üstünde komisyon var. Yetkileri de var. Yani ölü doğmuş bir Komisyon değil. Ama canlı olduğunu gösterecek emareler de yok. 

Allah için, hakkını yemeyelim. Bazı yerlerde Komisyonu tanıtmak ve böylece faaliyetlerini daha etkili ve verimli hale getirmek için bazı yemekli-yemeksiz toplantılar da yapılmış. Uzatmayalım, güvenlik bürokrasisinin denetimi ve hukuka uydurulması, devleti polis devletinden uzaklaştırıp hukuk devleti haline getirmenin en önemli şartı “derler!”.

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı GAP kurtarır - Dünyanın 9 büyük projesinden biri

    Demirel demokrasi ve adaletin sesi oldu

    Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemli

    "Rusya ablukasına takılan" Ukraynalı çiftçiler yeni çözüm yolları arıyor

    İspanya'da 30'dan fazla yerde orman yangını çıktı

    84 yaşında YKS'ye girdi

    İyiliğin açmadığı kapı olmaz

    Gelecek sezonun yabancı oyuncu kuralı açıklandı

    Akşener: Süleyman Demirel’i saygı ve rahmetle anıyorum

    ‘Kur korumalı’ için üç ayda 21 milyar lira ödendi

    Gıdada çifte kavruk enflasyon var

    Hanefi Avcı: Demirtaş bahane

    Yeneroğlu: Irkçılığa müsaade etmeyelim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı mı yapacak?

    Türkiye çok hızlı yaşlanıyor

    Helal kesim yasağı kabul görmedi

    Kılıçdaroğlu: Süleyman Demirel örnek devlet adamıydı

    Zelenskiy: Rusya'nın bu savaş için en yüksek bedeli ödemesi gerekiyor

    Fransa kavruluyor

    YKS'de 1. aşama tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin demokratlığı tek adamlığa kadar
    Misbah ERATİLLA

    Abdulmecid Ünlükul ve evlat acısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yasamayı yürütenden yargıya tal.
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Muhalefetin rol modeli Demirel mi?
    Mehmet KARA

    Aday belli olsa ne olur?
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız, hürriyet galebe edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tarımı GAP kurtarır - Dünyanın 9 büyük projesinden biri
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.