"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yeneroğlu farkı

Ahmet BATTAL
25 Eylül 2021, Cumartesi
AKP milletvekili iken istifa eden ve sonra DEVA Partisinin kuruluşuna katılıp Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığını üstlenen İstanbul Milletvekili hukukçu Mustafa Yeneroğlu TBMM’de bir basın toplantısı yaptı ve “…öcü” yargılamaları hakkında hazırladığı “Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silâhlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları” adlı raporunu tanıttı.

Raporun özetini hepimiz medyadan okuduk. Ayrıntıları da isteyen telefonuna ya da bilgisayarına indirip okuyabiliyor. 

Linki: 

https://www.mustafayeneroglu.com/wp-content/uploads/ 2021/09/Teror-Orgutu-Uyeligi-Raporu.pdf

Silâhla ilgisi ve işi olmamış bir buçuk milyon kişinin “terör örgütü üyesi ya da sempatizanı” olmaktan dolayı soruşturulduğunu ve bunların büyük çoğunun cezalandırılmasına uygun bir içtihat düzenini oluşturulduğunu, bilmeyenlerimiz öğrendi. Bilenlerimiz bir kere daha duydu.

Bu rapor, şimdilik “tarihe not düşmek” kabilinden.

Elbette bizim de katılmadığımız yönleri var ve bu da normal. Ama ana noktalar belli ve mutabıkız:

Başta Genel Yayın Yönetmeni ve biz olmak üzere Yeni Asya yazarlarının beş altı senedir yazıp söylediği şeylerin doğruluğu, uzman hukukçularca da teyit edilmiş oluyor. 

Yüksek yargıya -belki de dikte ettirilerek- tatbik ettirilen “cemaat eşittir terör örgütü” formülü yanlış. Somut bir suç işlememiş, darbeyle ve terör eylemiyle bir ilişkisi olmamış kişilere, cemaate mensubiyeti gösteren deliller yardımıyla terör örgütü üyesi ya da yardımcısı olmaktan ceza verilememeli. Buna hukuken imkân yok. Ama çatır çatır veriliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tek kişilik ordularından Yeneroğlu’nun bu raporu işte bu zulmü net şekilde ortaya koyuyor. 

Herkes biliyor ki, “…öcü” yargılamaları, Türk adaletini, devleti ve toplumu gerçek anlamda bir uçuruma doğru götürüyor. 

Ceza içtihatçılarının, savrulmadan, devrilmeden en kısa yoldan bir dönüş yapması lâzım. Manevra kaçınılmaz bir mecburiyet. Manevra alanı aradıkları, ama sarayın hışmını üzerlerine çekmekten de korktukları anlaşılıyor. 

Yüksek yargı bu gidişi ancak siyasetin yardımıyla düzeltecek.

Evet, yargının siyasallaşması elbette iyi değil. Ama siyasallaşmış yargının siyasetin güdümünden çıkarılabilmesi için muhalif siyasetin sağduyusuna ve desteğine ihtiyaç olduğu da açık. 

Yeneroğlu’nun bu çıkışı işte bu sebeple önemli ve değerli. 

1980 darbesinde sonra yaşanmış ve yıllar boyunca azalarak da olsa sürmüş olan hukuksuzlukların bitişinin başlangıcı ya da dipten çıkış ve hukuka dönüş, ancak siyasi yasakların 1987’deki referandumla kaldırılmasının getirdiği siyasî ve sosyal hürriyet iklimi sayesinde olmuştu. 

Bu olayda da benzerini bekliyoruz. 

Erken bir kıyamet kopmazsa elbette hukuka dönülecek. 

İşte o zaman geriye dönüp bakacak olanlar, Yeni Asya’nın, bugün bir türlü göremedikleri net duruşunu görecekler. Ya memnun ya da mahcup olacaklar.

Yeni Asya’yı göremediği için olsa gerek raporunda yer vermeyen Yeneroğlu’nun tereddütlü de olsa adalet çağrısını okuyacaklar. 

Ya da diğer bazı siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının sağduyu çağrısını öğrenip rahatlayacaklar. “Demek, insanlık ölmemiş” diyecekler. 

Ey siyasiler ve ey entelektüeller,

Bu günler tercih günleri. Soru net. Cevap da…

Ya hukuka dönüşü ve adaleti savunacaksınız ya da susmaya devam edeceksiniz ve yakın gelecekte buruşturulup tarihin çöplüğüne atılacaksınız. 

En iyisi vicdanınıza dönünüz.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ayda salgın bitebilir

    La Palma Adası'nda uçuşlar durduruldu

    İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu ''vahşice'' darp ederek gözaltına aldı

    Lütufmuş gibi gösteriyorlar

    Bebeklere aşı skandalına suç duyurusu

    BM: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil

    Mescid-i Aksa çağrısı

    Karamollaoğlu: Türk ekonomisi iflâs etti

    Yunanistan'a Cuma namazı tepkisi

    Yeni zamlara tahammül kalmadı

    Dolar, bütün zamanların en yüksek seviyesinde

    'Milletin aklıyla alay etmeyin'

    Sudan'da hükümet karşıtları Kesele havaalanını kapattı

    'AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor'

    Dolar rekor tazeledi

    İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinli Mahmud Arıda firarın nedenlerini açıkladı

    Uysal: Eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor

    BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır kararı

    AB Yüksek Temsilcisi'nden 'Türkiye ile yakın iş birliği' mesajı

    Ortak payda parlamenter sistem

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Allah’a abd olana, her şey hizmetkâr olur
    Ahmet BATTAL

    Yeneroğlu farkı
    Sebahattin YAŞAR

    Paylaşımın mahiyetini beslediği duygular belirler
    H. Muharrem OKUR

    Yüreğine su serpilenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatlerin faydaları
    OZAN KAYA

    Bir hasbihaldir...
    Ali HAKKOYMAZ

    Sonbahar sözleri
    Orhan Ali YILMAZ

    Felsefe ve insan...
    Faruk ÇAKIR

    Öğrenciye el uzat
    Muhammet ÖRTLEK

    Tunus’ta En-Nahda Partisi’nin barışçıl mücadele girişimi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.