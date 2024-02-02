"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

02 Şubat 2024, Cuma 13:13
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeyle 11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Paylaşımında, 2 kanser, antibiyotik, romatolojik hastalık ile bir antiromatizmal, psikiyatri, astım, KOAH, antibakteriyel, antiviral ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gazze'de hayal dahi edilemeyecek bir yıkım" - "Vurulan askeri hedefler nerede?" - "Alın terimizle inşa ettiğimiz evler yok oldu"

    MOSSAD'a bilgi sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı

    13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    'Gazze'de acilen ateşkes için bir gün daha beklememeliyiz'

    Barınma krizi büyüyor

    Kentsel dönüşümde kalifiye eleman eksikliği

    Yabancılar gözünü konutlara dikti

    'Şu an sıfır telefon satışı yok'

    Tarlada 4, markette 20 TL

    Enflasyon yeni bir zirve yapacak

    Millî irade yok sayıldı

    Silahla vurulan taksi şoförü vefat etti - Sağlık Bakanı Koca: Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok

    Divan’ın kararı ümit verdi

    Yardım ajansının yeri doldurulamaz

    Darbe bildirisi gibi

    Kocaeli - Gebze'de bir fabrikada 7 işçi rehin alındı

    Japonya'daki depremlerde 238 kişi öldü

    BM: İsrail, UNRWA ile ilgili henüz belge sunmadı

    Yargı darbesine büyük tepki

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hem demokrasiye, hem hukuka darbe
    Ali FERŞADOĞLU

    Matematikçi Prof. Ali Nesin: “Bence de gerçekten Allah olması lâzım!”
    Genel

    Barınma krizi büyüyor
    Osman ZENGİN

    Kul âmentu billâhi sümme’stekım!
    İbrahim Aktaşcı

    Palyaçolar da ağlar
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyeti takdir etmeyenler kimlerdir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hasen, ahsenden ahsendir”
    Süleyman KÖSMENE

    İman ve ibadet, Allah’ın atiyesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.