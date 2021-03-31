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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi

31 Mart 2021, Çarşamba 11:05
Sağlık Bakanlığı yetkilileri 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildiğini açıkladı.

Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşıların nisanda 4.5 milyon doza ulaşmasının beklendiği bildirildi.

30 milyon doz için BioNTech ile opsiyonlu anlaşma sağlandığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Aşıların, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri "Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak." denildi.

Türkiye şu ana kadar Çin'den aldığı CoronaVac aşılarını kullandı. Türkiye'de yaklaşık nüfusun yüzde 11'i şu ana kadar aşının ilk dozunu yaptırdı.

Geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği Kovid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısının koruma oranının yüksek olmadığını, iki doz aşıyı yaptırdığı halde salgına yakalanan hastaların olduğunu söylemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: BioNTech, aşı, Türkiye
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