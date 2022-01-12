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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3 hafta içinde pik seviyeleri görebiliriz

12 Ocak 2022, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bulaş özelliği daha yüksek olduğu açıklanan Omicron varyantının ardından vak’a sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili açıklama yapı.

Türkiye'de salgın sürecinin en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

 

T24’deki habere göre Prof. Dr. Şener, Kovid-19 vak’a sayısının en çok İstanbul’da olduğunu belirtti. İstanbul ile gidiş geliş trafiğinin yoğun bulunduğu İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne’nin en çok vak’a artışı yaşanan iller olduğuna dikkati çeken Şener, şunları kaydetti: “Vak’alar yavaş yavaş Anadolu’ya doğru taşınıyor olabilir. Taşınma süreci uzun dönem devam edecektir. Panik olacak bir şey yok. Zaten beklediğimiz bir süreç. Bu vak’alardaki tırmanış devam edecek diye düşünüyoruz. İllerin geneline de yayılacaktır. Önümüzdeki 3 hafta içinde salgında pik seviyeleri görme ihtimalimiz çok yüksek. Ondan sonra yavaş yavaş düşme trendine girecektir. Bu, beklediğimiz dalga ve tırmanış.”

Haber Merkezi

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Soğuk algınlığı Kovid-19’dan koruyabilir

İngiltere’de yapılan araştırma, soğuk algınlığına yakalanmanın Kovid-19’a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020’de Kovid-19’a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Kovid-19’a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı. Kovid-19’a yakalanmayanların 3’te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tesbit edildi. Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Kovid-19’a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti. Araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Kovid-19’a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti. Ankara - aa

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