Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz. 24 saati de insani bulmuyorum. Hedef 16 saat” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı kesin hesabı ve bütçe görüşmeleri tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yöneltilen soru ve eleştirilere cevap verdi. Fahrettin Koca, “Sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmaları tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan aşı AR-GE üretim merkezinin ihalesini yapacağız. Dünyanın en modern ve en gelişmiş merkezi olduğu inşaatı gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Projesi de bitti” diye sözlerine başladı. SMA ile mücadeleye ilişkin gelen eleştirilere Bakan Koca, şu cevabı verdi: “Bu konu yavrularımızı ilgilendiren son derece hassas bir konu. SMA Bilim Kurulu’nu gelecek hafta topluyoruz. İlâcın hangi hastalar için kullanılabileceğini tespit ederek ilan etmiş olacak. Evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alıyoruz. 3-4 haftadan bu yana ihale süreci devam ediyor. Yıl bitmeden evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye’yi alıyoruz. Doğan bebeklerimiz için topuk kanı alınır. Aynı çerçevede yeni doğan bebeklerimize de bu anlamda topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu, tedaviyi belirliyor olacak.” Atamalarla ilgili Fahrettin Koca, “40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleşme ile mülâkat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başlıyor. Kura ile 10 bin sürekli işçi alımı yapıyoruz” dedi.

Meclisten bu çıktı

Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları konusunda Fahrettin Koca, şunları söyledi: “İyileştirilmesi hususu son derece önemli. Komisyona bir torba yasa geleceğini sözlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Taleplerimizi ilettik. Bu konuya en az bizim kadar önem verdiğinizi biliyor, kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, emeklilikte önemli oranda düzenleme yapılması…” 36 saat süren nöbetlere ilişkin Bakan Koca, “36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz. 24 saati de insanî bulmuyorum. Hedef 16 saat” dedi. Sağlıkta şiddet ve bu konuda TBMM’den çıkan yasaya da değinen Koca, “Şiddet asla kabul edilemez. Hele görevi insana hizmet etmek olan sağlık çalışanları için hiçbir şekilde duymak istemiyoruz. Bununla ilgili Meclis’ten geçen yasayla ifadelerin iş yerinde alınması, salıverilmenin önüne geçilmesi, kasten suçlara karşı cezaların yarı oranda arttırılması şeklindeydi. Bu yeterli oldu mu? Olmadı. Talebimiz bu muydu? Değildi. Meclis’ten bu çıktı” diye konuştu.

“GÜNDE 1,4 MİLYON HASTA BAKILIYOR”

MHRS ile ilgili sorunlara ilişkin Koca, “MHRS, beş dakika değil, on dakikada veriliyor. Ağırlıklı branşlar için on dakikanın da yeterli olmadığını biliyoruz. Günde ortalama bakılan hasta sayısı 1,4 milyon. MHRS ile gelen yüzde 45. MHRS’ye açtığımız kişi sayısı 600 bin. Yani 450 bin için randevu alınıyor. Toplamda bakılan 1 milyon. Sorun ne? Bazı branşlarda ciddi eksiklikler olduğu. Hekimliğin tekrar bütün boyutlarıyla, saygınlığıyla, emeklilik dahil olmak üzere yeniden yüceltilmesi kanaatindeyim” dedi.