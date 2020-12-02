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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

4 ilde vak’a artış hızı korkutuyor

02 Aralık 2020, Çarşamba 19:00
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak’ta Corobavirus (Covid-19) hastalığının yayılma hızı korkutucu boyutlara ulaşmaya başladı.

Mersin’de günlük Covid-19 vakası 1500’ü buluyor, hastanelerde yer yok. Hekimler, Mersin’e giriş çıkışların durdurulmasını, hastaneler dışında tüm kamu kurumları ve iş yerlerinin kapatılmasını, şehir içi hareketliliğin önlenmesini; yani kapsamlı bir karantinayı öneriyor. Trabzon’da ise ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 arttı. Zonguldak’ta da günlük 800’lere ulaşan vak’a sayılarının ardından vaka artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında “kırmızı” renge boyandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek “Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vak’a yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor” dedi.

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