Aile hekimleri bir kez daha iş bırakıyor

Aile hekimleri, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle 30 Haziran-1 Temmuz’da iş bırakacak.

İlgili yönetmelikte sağlık çalışanları açısından sıkıntılı maddelerin yer aldığını dile getiren AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Aile hekimleri olarak, ‘ceza yönetmeliği’ olarak tanımladığımız ve 30 Haziran 2021’de yürürlüğe giren, haktan hukuktan nasibini almamış ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere, genel olarak da mesleğimizi içinde nefes alamaz hale getiren uzun çalışma süreleri, uğradığımız şiddet, yoksulluk sınırı altına gerileyen alım gücümüz ve mesleki değersizleşmeye dikkat çekmek amacıyla Ankara’ya gidiyoruz” dedi. Ankara - Anka

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