Aile hekimliklerinin yüzde 17’sinde çalışan yok

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), gerçekleştirdiği anket sonucunda aile hekimliği birimlerinin yüzde 17’sinde aile sağlığı çalışanı (ASÇ) bulunmadığını tespit etti.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, bu önemli eksiklik nedeniyle görevi koruma olan birinci basamakta sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkat çekerek “Kamu dışı personelin kadroya geçişi sonucu birçok personel tayin istedi, bu da Aile Sağlığı Merkezleri’nde aile sağlığı çalışanı açığını artırdı. Böyle giderse vatandaşlar ASM’lerden yeterli hizmet alamadığı için hastanelere yönelecek, hem Aile Hekimliği sisteminde erozyon başlayacak hem de hastaneler gereğinden fazla yük taşımak zorunda kalacak” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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