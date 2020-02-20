Aile toplumun beynidir

Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç, “Aile insanın toplumdaki beynidir, sığınağıdır. Bu yüzden aile dağılırsa her şey dağılır. Yönetmenlerimizde doğu edebiyatındaki gibi naat geleneği devam etmelidir” dedi.

Haber- Foto: Süreyya Nur İşler

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Siyer Vakfının Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün organize ettiği ve bu yıl 6.sını düzenlediği Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışmasının yapılan lansman ile takvim, tema ve ödüller açıklandı. Sinema, Kültür-Sanat ve Medya dünyasına mensup birçok ismin katıldığı lansmanda ilk söz Selamlama konuşması için Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’ya verildi.

Kaya, “Hayatımızın her alanında eksiksiz örneğimiz Efendimiz (s.a.v) dir. Kıyamete kadar insanlığı ilgilendirecek bütün meseleler, Hz. Muhammed'in hayatında karşılık bulunur. Bu sene aile temasıyla en ideal baba, eş, kardeş örneğini efendimizin hayatında arayacağız. İnşallah yarışmaya katılan arkadaşlar, Efendimiz'in o mübarek aile hayatını bu çağın insanının daha iyi anlayabileceği şekilde gündemine sokmaya çalışırlar" diye konuştu.

Peygamberimiz aileleri kurtaran bir kahraman

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe, "Kız çocuklarının gömülmesini ortadan kaldıran İslamiyet ve Hz. Muhammed (s.a.v) için o çocuk güneştir. Hz. Muhammed, ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır. Sosyal ve görsel medyada Hz. Peygamber'in tanıtıldığı bu yarışma, gerçekten değerli bir hizmet" dedi. Yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan da bir eserin ortaya çıkması ve bir sanatçının yetişmesi kolay olmadığını ve 40 yıldan fazla süredir sinemanın önemini anlatmaya çalıştıklarına söyleyerek, şöyle konuştu: "Nihayet umutlanmaya, sevinmeye başladık. Bizim bu alana kendisini veren insanımızın hala ne mağduriyetler yaşadığını bu alanda olanlar bilir. Bir sanatçının şekillenmesi kolay olmuyor. Bu anlamda müesseselerin katkısı çok önemli."

Modern hayat aileyi sarsıyor

Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç ise, “İyi niyetlerle başlanan birçok festival birkaç yıl sonra devam ettirilemez hale geliyor. Bize çıktığımız yolda kararlılık ve niyetimizi korumak lazımdır. Âlemlere Rahmet bu açıdan önemlidir. Aile insanın toplumdaki beynidir, sığınağıdır. Bu yüzden aile dağılırsa her şey dağılır. Yönetmenlerimizde doğu edebiyatındaki gibi naat geleneği devam etmelidir. Âlemlere Rahmet, adı gibi uzun bir yoldur. Bunu bu şekilde sürdürmek gerekiyor” dedi. Yarışmanın Danışma Kurulu Üyesi İhsan Kabil, yarışmanın her yaştan sinema meraklısının ilgisini çekmeye başladığına işaret ederek, "Aile toplumsal manada bir arada yaşamanın en temel birimidir. Bugün modern hayatın değişik yansımaları nedeniyle yer yer sarsıntılar da geçiriyor aile kurumu. Bu duyarlılığa dikkat çeken bir yarışmanın ele alınması çok önemli. Yarışmaya katılacaklara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam ödül 1000 lira

Danışma Kurulu Üyesi Yeşim Tonbaz Güler de yarışmanın 2014'ten bu yana büyük emeklerle hazırlandığını ve sinemanın aileye önem vermesinin de sevindirici olduğunu belirtti. Danışma Kurulu Üyesi Gülcan Tezcan ise görsel sanatların genç nesle etki etmedeki öneminin altını çizerek, aile üzerine yapılan tartışmaların çözüme yönelik olmadığı, sinemanın bu açıdan daha verimli olabileceği yorumunu yaptı. 6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışmasının takvimini ve ödüllerini ise Genel Koordinatör Cemil Nazlı açıkladı. Hz. Muhammed'e (asm) ithaf edilen ve uluslararası olarak tertip edilen yarışmada ulusal ve uluslararası kategorilerde en iyi kısa filmlere yirmibeşer bin lira verilecek. Başvuruları www.alemlererahmetfilm.com internet sitesi üzerinden 31 Ekim'e kadar yapılabilecek yarışmanın gala haftası etkinlikleri 1-5 Aralık, gala ve ödül töreni ise 5 Aralık'ta yapılacak.

