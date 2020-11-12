AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, corona virüse yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan yavuz şunları kaydetti: "Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum." NTV

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