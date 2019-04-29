Aşı reddi halk sağlığını tehdit ediyor

Dünya aşı haftasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Basın ve medya sorumlusu Catharina de Kat Reynen, aşı reddine karşı neler yaptıklarını ve aşı hakkında sık dillendirilen yanlışlardan bahsetti.

Aşı reddinin 10 halk sağlığı tehdidinin arasında bulunduğunu söyleyen Reynen, “Bazı ebeveynler bu hastalıkların ne kadar ciddi ve hatta ölümcül olabileceğinin farkında bile değil. Aşılarla ilgili yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum sağlığını da riske atıyor” dedi. BirGün’de yer alan habere göre, Dünya genelinde kızamık vakalarının iki kat artarak 229 bine ulaştığını tespit eden WHO, aşıyla önlenebilir hastalıkların, aşı reddi nedeniyle tüm dünyada giderek yaygınlaşmasına karşı mücadelesini sürdürüyor. Hem aşı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları için başlattığı seferberliğe hız veriyor hem de çoktan tarihe karışması gereken pek çok hastalığın yeniden gündeme gelmemesi için uyarıyor.

Enfeksiyonun hızla yayılması engellenebilir

Aşı reddinin 10 halk sağlığı tehdidinin arasında bulunduğunu söyleyen Reynen, “HIV, hâlâ 1 milyon insanı öldürmektedir. Diğer birçok önemli sağlık sorunu ile aşı sayesinde mücadele etmek mümkün. Biz de bu alanlarda çaba gösteriyoruz. Birçok ülkede düşük aşılama kapsamı, az gelişmiş ve zayıf sağlık sistemleri ve aşılama hizmetlerinin yetersiz olmasına yol açıyor” dedi. Sağlık çalışanlarının bilgi ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesini gözeten uzun vadeli ekonomik ya da politik krizlerin sonuçlarından korunabilecek sağlık sistemlerinin kurulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Reynen “Aşı konusunda tereddüt, aşılara erişimi olan bazı kişilerin aşılanmasını sağlama zorluğunu temsil eder. Aşılarla ilgili yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum sağlığını da riske atıyor” ifadelerini kullandı. Reynen sözlerini şöyle sonlandırdı: “Her toplumda kızamığa karşı aşılama kapsamı % 95 oranında korunmuşsa, gelecekte, savunmasız çocukların, muhtemelen ergenlerin ve yetişkinlerin havuzunun büyümesinin önüne geçilebilir. Salgın riski azalır. Enfeksiyonun hızla yayılmasının önüne geçilir. ”