Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının mali haklarının hastanelere göre farklılık gösterdiğini belirterek, “Hastaneye bağlı ödeme sisteminden çıkarılıp merkezi sisteme bağlı ödeme sisteminin olması, herkesin emeği kadar ücret almasını istiyoruz” dedi.

Sağlıkta en önemli sorunlardan birinin istihdam olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Türkiye’de bir ebe hemşire 4 ebe hemşirenin işini tek başına yapıyor. Bu sağlık çalışanlarının çalışma yüklerini çok artırıyor. Sağlık çalışanları günlük ortalama 13 saat çalışıyor, aylık 13-14 nöbet tutuyor. Sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı ile aile ve sosyal yaşamları uyumlu hale getirilmeli. Bunun için de her yıl sağlıkta 60-70 bin istihdam yapılması gerekiyor. Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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