Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da basın açıklaması düzenliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya'da katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk. Rus aşısında 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır.

HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE

Varyantla bulaşıcılık yüzde 70 arttı. Ağırlıklı olarak İngiliz varyantı var. Hindistan varyantında ise, ciddi sorunları olmadığını, bu vakaların ayakta takip edildiğini ancak yeni bir varyant olduğu için yakından incelediğimiz söyleyebilirim.

Beklediğimiz 100 milyon doz aşı gelmedi. Şu an Biontech ve Sinovac olarak hazırda toplam 6 milyon doz aşımız var, 23 milyon aşı yapıldı. Biontech içinde 30 milyon dozluk bir anlaşmamız vardı, bu yeni dönemde anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Önümüzde özellikle yaz dönemi için bu 90 milyonun erken dönemde gelmesi için bir gayret içerisindeyiz. Yaz dönemi itibariyle 18 yaş üstü herkesin aşılanması içni yoğun bir çaba içerisindeyiz.